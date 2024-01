“La sociedad de la nieve”: Quién fue Numa Turcatti y por qué se convirtió en el narrador de la historia

La sociedad de la nieve se estrenó en cines el pasado 15 de diciembre y está disponible en Netflix desde el pasado 4 de enero.

La película está producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona. Protagonizada por Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka y Tomas Wolf con guion de J. A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques y Nicolás Casariego, a partir de la novela de Pablo Vierci.

El rodaje de la película basada en la novela homónima de Pablo Vierci se llevó a cabo en Sierra Nevada (Andalucía), Montevideo (Uruguay) y en distintas partes de los Andes (tanto en Chile como en Argentina), además de El Valle de las Lágrimas, locación real donde ocurrió la historia.

La sociedad de la nieve es la producción que ha sido seleccionada para representar a España en la 96 edición de los Premios Óscar, y tiene quince candidaturas a los Premios Goya 2024, incluyendo a mejor película, mejor dirección para J. A. Bayona, mejor actor protagonista para Enzo Vogrincic, mejor actor de reparto para Agustín Pardella y mejor actor revelación para Matías Recalt, entre otras.

Por otra parte, obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Feroz (a mejor película dramática, mejor dirección para J. A. Bayona, mejor música original para Michael Giacchino y mejor tráiler) y a mejor largometraje de ficción en los Premios Forqué.

La sociedad de la nieve fue la encargada del cierre de la 80 edición del Festival de Cine Internacional de Venecia y recibió el Premio del Público en la 71 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, el Premio del Público a mejor largometraje de ficción en la sección ¡Viva el cine! del Festival de Cine de Mill Valley, el Premio del Público a mejor película internacional en el Festival de Cine de Middleburg y el Premio del Público en la selección GEMS del Festival de Cine de Miami.

El estreno de la película La sociedad de la nieve, del director J.A. Bayona, sirvió para dejar atrás el distanciamiento entre algunos de los sobrevivientes de la llamada “tragedia de Los Andes”, dijo el pasado 16 de enero en México Eduardo Strauch, uno de los 16 uruguayos que vivió 72 días en la cordillera.

After just 11 days, Society of the Snow — J.A. Bayona’s epic survival story — has cracked the Most Popular Non-English Films List and spends its second week at #1 on the Non-English Films List with 28.1M views. pic.twitter.com/UDKL3wTTKU

— Netflix (@netflix) January 16, 2024