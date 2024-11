“La Usac no tiene rector”: Una de las pancartas que Residente destacó durante su concierto en Guatemala

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, fue el recinto en el que Residente ofreció una velada musical y presentó un espectáculo el jueves 21 de noviembre que formó parte de la gira Las letras ya no importan Tour.

El artista puertorriqueño promociona su reciente material discográfico, una producción que incluyó 23 temas, que contó con el apoyo de varios cantantes invitados y que lanzó en febrero pasado.

En ese disco, Residente incluyó varios videos musicales que él dirigió y protagonizado, entre ellos, This Is Not America, René, Quiero ser baladista con Ricky Martin, Problema Cabrón con WOS, Ron en el piso y 313 con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

Durante aproximadamente dos horas, Residente interpretó sus éxitos y canciones de su nueva propuesta sonora.

René, Pecador, Quiero ser baladista, Esto lo hago pa divertirme (BZRP Music Sessions #49), Yo no sé pero sé, y Ron en el piso, fueron los temas con los que el artista puertorriqueño comenzó su presentación en el país.

Acompañado de sus músicos y coristas, Residente deleitó a los fanáticos locales que lo conocieron con Calle 13 e interpretó éxitos de esa agrupación con la que publicó cinco álbumes de estudio.

Residente cantó para los guatemaltecos en el Fórum Majadas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Baile de los pobres, No hay nadie como tú, La cumbia de los aburridos, Atrévete-te-te, El aguante, Muerte en Hawaii y La vuelta al mundo, fueron los éxitos de Calle 13 que el artista puertorriqueño incluyó durante un bloque en el que invitó a los asistentes a saltar y bailar.

Residente y su conexión con Guatemala

Luego de siete años, Residente regresó al país y derrochó energía en el escenario. Además, invitó a los asistentes a que reflexionaran sobre un cambio en Guatemala.

Durante aproximadamente dos horas, Residente interpretó sus éxitos en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante una entrevista reciente con Prensa Libre, el artista puertorriqueño manifestó su ilusión de volver y compartir con sus admiradores locales, tras recordar que su anterior concierto fue en octubre del 2017 en el mismo recinto que cantó el jueves 21 de noviembre.

En su relato, Residente también indicó que trabaja en un documental sobre Guatemala e incluirá la historia de los movimientos estudiantiles.

Ese mensaje tuvo eco y durante la reciente velada musical, varios estudiantes universitarios, especialmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), dijeron presente durante el concierto que el artista puertorriqueño dio en la capital.

De acuerdo con Residente, en el documental sobre Guatemala destacará a Oliverio Castañeda de León, un estudiante de la Usac que fue asesinado el 20 de octubre de 1978 tras emitir un discurso de conmemoración a la Revolución y Contrarrevolución en la Concha Acústica de la zona 1.

Residente ofreció un concierto en Guatemala que formó parte de la gira "Las letras ya no importan Tour". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Las pancartas

Los asistentes mostraron diversos mensajes de protesta en carteles que Residente dio lectura durante el show, antes de interpretar el tema Latinoamérica y durante un momento en el que también conversó con el público.

Durante su concierto en Guatemala, Residente invitó a los asistentes a que reflexionaran e hicieran un cambio en el país. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El artista puertorriqueño pidió varias de las pancartas y las colocó en el escenario. Sin embargo, un mensaje provocó júbilo en el recinto y se hizo viral en redes sociales.

"La escuela de Ciencias Políticas no tiene director… La Usac no tiene rector", se escuchó en voz de residente tras dar lectura del cartel que entregó un grupo de estudiantes nacionales.

“¿Será @Residente el responsable de reavivar el movimiento estudiantil universitario en Guatemala?”, fue la pregunta que el usuario Jairo de la Nada difundió en la red social X que cuya publicación incluyó un video de ese momento.

Residente continuó con su repertorio y durante el espectáculo se escucharon temas como Guerra, This Is Not America, Ojos color sol, Fiesta de locos, Problema cabrón, y El futuro es nuestro, entre otros.