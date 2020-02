Las películas nominadas a los Óscar 2020, las proyecciones y el horario de la premiación

Según el portal Gold Dereby, página que reúne a los colaboradores de distintos medios de Estados Unidos especialistas en cine, los primeros nombres de los posibles ganadores de la próxima ceremonia que se realizará en Los Ángeles el próximo 9 de febrero ya están puestos sobre la mesa.

Sin embargo, nada está escrito. Hace un año los especialistas de esta plataforma aseguraban que Roma, de Alfonso Cuarón sería la ganadora en la categoría de Mejor Película, pero fue Green Book quien terminó llevándose la estatuilla.

Para la ceremonia 92, los especialistas han cambiado de favorito después de la llegada de las nominaciones oficiales. Once upon a time in Hollywood, lidera ahora las predicciones en la categoría de mejor película. Anteriormente, estos mismos especialistas pensaban que El irlandés, la película de Martin Scorsese para Netflix sería la ganadora, pero ahora la relegan a la tercera posición después de Parasite, quien ha sorprendido por sus seis nominaciones, ocupando la segunda posición en las predicciones.

Y aunque muchos apostarían porque Joker estaría entre los primeros puestos de esta lista de predicciones, tal parece que los críticos no. La película protagonizada por Joaquin Phoenix está en la séptima posición de las predicciones.

La sorpresa de la lista es la cinta sigue siendo Parasite, del director Bon Joon – ho. Esta película se perfila para ganar dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera, pero después de ser incluida también en la categoría de mejor película, podría ser la sorpresa de la noche.

Dentro de otros de los premios esperados está el de mejor actriz de reparto, en la que Laura Dern, ganadora del Globo de Oro en esta categoría, se perfila como favorita en los Premios Óscar de este año, en el que le hacen competencia Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie. Contiene datos de las nominadas a mejor actriz de reparto.

Para mejor actor de reparto está un quinteto, el mismo que optó al Globo de Oro y en los que se impuso Brad Pitt sobre Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino y Joe Pesci.

Horario

19 hora de Guatemala (puede seguir la cobertura en www.prensalibre.com)

La alfombra roja será a partir de las 17.30 horas

Lista de nominados

Mejor actor de reparto

Tom Hanks, Un buen día en el vecindario

Anthony Hopkins, Los dos papas

Al Pacino, El irlandés

Joe Pesci, El irlandés

Brad Pitt, Había una vez en Hollywood

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, El caso de Richard Jewell

Laura Dern, El matrimonio

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Mujercitas

Margot Robbie, El escándalo

Mejor película internacional

Dolor y gloria (España)

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Macedonia del Norte)

Los miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

Joker, (Hildur Guðnadóttir)

Little Women, (Alexandre Desplat)

Marriage Story, (Randy Newman)

1917, (Thomas Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker, (John Williams)

Mejor canción original

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

(I’m Gonna) Love Me Again, (Rocketman)

I’m Standing With You, (Breakthrough)

Into the Unknown, (Frozen 2)

Stand Up, (Harriet)

Mejor película animada

Klaus

How To Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Mejor director

Martin Scorsese, El irlandés

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood

Bong Joon Ho, Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, Mujercitas

Charlize Theron, El escándalo

Rene Zellweger, Judy

Mejor actor

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood

Adam Driver, Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Los dos papas

Mejor película

Once Upon a Time… in Hollywood

The Irishman

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Parasite

* En alianza con Forbes México, artículo de Ángel García.

