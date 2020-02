Las propuestas de Lidiette Silvana Martínez, Ministra de Cultura y Deportes

Lidiette Silvana Martínez, originaria de Izabal, recién asumió el cargo de ministra de Cultura y Deportes. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

Lidiette Silvana Martínez es la tercera mujer y la más joven que asume el cargo de ministra en la cartera de Cultura y Deportes, creada en 1986. Sus antecesoras fueron Otilia Lux de Cotí, en el 2000, y Ana María Rodas, en el 2015.

Lea más La película guatemalteca que triunfa en el Festival de Rotterdam Keneth Cruz 24 de enero de 2020 a las 10:34h

Martínez, de profesión psicóloga clínica, ha trabajado en la administración pública por 10 años, lo cual, asegura, le servirá para poner orden en el ministerio. Como parte de su estrategia para ahorrar recursos en su oficina, la funcionaria no utiliza el elevador y mantiene las ventanas abiertas, para no encender el aire acondicionado; además, afirma que camina por el Centro Histórico y en ocasiones almuerza en el Mercado Central.

El Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con tres viceministerios: de Cultura, de Patrimonio Cultural y Natural, y del Deporte y Recreación, cada uno de los cuales maneja secretarías, compañías y escuelas.

En esta entrevista, Martínez, de 33 años, conversa acerca de algunos planes y proyectos para darle al arte, la cultura y el deporte el lugar que se merecen, según ella, como “el tesoro más grande que tiene el país”.

-Su nombramiento sorprendió, debido a su profesión. ¿Cuál es su fortaleza para ocupar el cargo de ministra de Cultura y Deportes?

Soy psicóloga clínica y mi experiencia es de 10 años en administración pública, lo cual me permitirá ordenar la casa. Conozco de administración, así como de infraestructura, temas culturales e indígenas, funcionamiento artístico, y me he enrolado con todos los niveles y edades para saber de qué forma esta se puede mejorar.

Estamos haciendo las gestiones administrativas necesarias para que marche como debe ser. No es solo la ministra, sino un equipo de trabajo. Queremos fortalecer al personal con formación académica y capacitaciones.

-¿Para usted qué significa el arte y la cultura guatemalteca?



Es la mayor expresión que podemos tener como país. Las personas visitan Guatemala por la cultura y el arte diverso que existe. Es el tesoro más grande que tiene el país.

Hoja de vida

La ministra de Cultura y Deportes, Lidiette Silvana Martínez, nació el 10 de junio de 1986 en Puerto Barrios, Izabal. Su profesión es psicóloga clínica y ha trabajado en la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

(Sosep) y en la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra). Participó en los consejos departamentales de Desarrollo y es madre de dos niñas de 7 y 11 años.

-El presupuesto del Ministerio es de Q644.6 millones. El año pasado se esperaba un recorte millonario que no fue aprobado. ¿Qué podemos esperar durante su gestión?

El presupuesto de las artes está establecido, pero hay que tener cuidado con ese tema y hay acciones que se deben tomar. Estamos en una evaluación por resultados. El presupuesto depende de cuánto ejecutamos en el año, lo que planificamos, ejecutamos y cuánto se deja de hacer. Tenemos ejes fiscalizadores, ellos miden si la ejecución se cumplió, no puedo hablar de una ampliación si se dejó de ejecutar el año pasado, de eso depende si nos asignan más fondos o nos quedamos igual.

-Se habla de la necesidad de separar el presupuesto de Cultura del área de Deportes. ¿Qué opina al respecto?

No se trata de separar, sino de encontrar cuál es el cuello de botella que no nos deja ejecutar. El problema es la falta de control administrativo que se ha tenido.

-Ha visitado distintas instituciones, como los museos. ¿Cuáles son las mayores necesidades?

Hay mucho por trabajar y recursos limitados, pero no hay gestión que no se pueda hacer. Es importante evaluar los museos, categorizarlos e implementar. Trabajaremos de lo urgente a lo importante.

Se tienen vitrinas que han sido comidas por polillas. El personal que no se siente identificado con la institución porque no se les ha hecho sentir parte de ella, también sé que no se les puede exigir si no se les da las herramientas necesarias de trabajo.

-¿Se fomentará algún plan para que los niños se conviertan en lectores?

Trabajamos junto al Ministerio de Educación para fomentar la lectura. También buscamos un plan para rescatar juegos tradicionales como trompos, cincos y otros que sean un entretenimiento sano.

Seguiremos apoyando iniciativas como la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua. Quisiéramos implementar esta dinámica para llegar a otros departamentos en el país y que se siga motivando la lectura.

En literatura también continuaremos con la Editorial Cultura, para darle apoyo a los escritores.

Otros planes

La ministra Lidiette Silvana Martínez comenta que el trabajo del Ministerio de Cultura y Deportes es amplio, por lo que se planifican acciones para mejorar servicios, presentaciones de artistas, así como mejorar la currícula de las escuelas de artes.

EQUIPO DE TRABAJO

Ángela Mariela Fernández, viceministra de Cultura, es licenciada en Comunicación Social; el viceministro de Patrimonio Cultural, Eleuterio Cahuec del Valle, es licenciado en Lingüística y tiene un magíster en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento, y Bernardo de Jesús Díaz Mejía, viceministro del Deporte y la Recreación, es director técnico de Futbol Nivel I y II por la Federación de Futbol de Guatemala. Además estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Además, señala que dentro de los grandes proyectos se revitalizarán los espacios culturales. “Debemos entender que la cultura, el arte y el deporte une familias y representan menos índices de violencia”, dijo Martínez y agregó que al lograr impulsar esto se tendrán familias más felices.

La funcionaria expresó la necesidad de involucrar a alcaldes y comunidades para alcanzar estas propuestas. Para ello, se encuentra integrando mesas interdisciplinarias.

Acerca de la iniciativa de ley de cine, que lidera el Ministerio de Economía, Martínez comenta que está en evaluación, ya que la cartera de Cultura y Deportes, por el momento, únicamente sería parte de una mesa técnica.

En el campo del patrimonio cultural y natural se hace un mapeo de los lugares y se tiene un proyecto de la mano del Instituto Guatemalteco de Turismo. Martínez agrega que se cuenta con el apoyo de la Unesco para asesorías en el tema patrimonio. Una de las propuestas es elevar a este nivel el sitio arqueológico Takalik Abaj.

Contenido relacionado:

> La película “Nuestras madres”, del guatemalteco César Díaz, consigue un premio en la Semana de la Crítica de Cannes

>Fallece periodista José Zamora Corletto

>“Historia verdadera de la quema de la embajada española” se presentará el 30 de enero