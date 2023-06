Laura Bozzo revela foto con la cara lastimada luego de caerse: “Tuve una crisis de ansiedad”

Una de las noticias más recientes a propósito de la mediatez que logra Bozzo tuvo que ver con su estado de salud física y emocional.

El pasado 9 de junio, la peruana compartió en su cuenta de Twitter una fotografía de su rostro muy cerca y donde destaca un golpe morado-rojizo por debajo de su ojo izquierdo.

La presentadora acompañó la fotografía del tuit con un texto donde daba a conocer que se había caído, producto de una crisis de ansiedad.



Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

“Sufro de depresión y se me bajó la presión y me caí”, habría explicado la presentadora, quien enfatizó que durante los últimos días no había grabado por esta misma razón, y no “por capricho”.

La grabación a la que se refiere Bozzo tiene que ver con el programa Que Pase Laura, el cual es producido por la plataforma Imagen Televisión.

Según han apuntado varios medios de comunicación, durante los últimos días ha circulado información sobre la inasistencia de Laura Bozzo para grabar el programa, del cual además varias personas dijeron que había prescindido de la presentadora.

No obstante, el tuit de Bozzo sirvió para desmentir los entredichos, razón por la cual explicó que no había grabado “no por capricho”, sino por la crisis que tuvo.

Adicionalmente, la famosa presentadora también señaló que hay muchas cosas que las personas no conocen de ella, y ejemplificó que por un lado es muy buena para defender a las mujeres, pero muy mala para defenderse a sí misma.

“Pero dios me cuida”, concluye el tuit de Bozzo, quien además en las respuestas del tuit explica que desde niña fue diagnosticada con depresión, y que a la fecha asiste a servicios de psiquiatría, pero también señala que a veces le dan crisis.

Los comentarios de la publicación no se hicieron esperar y fueron distintas las reacciones, entre las cuales destacaron mensajes que no precisamente apoyaban a la presentadora.

De esta cuenta se puede mencionar una respuesta que Bozzo dio en la que se defendía de los ataques. En él, la presentadora escribió: “No tengo por qué mentir vivo sola y si me bajo la presión me caí de rodillas y la cara contra el piso había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico PUNTO“.