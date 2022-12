Laura Bozzo vive momentos de terror en intento de asalto

“Quisieron asaltarme en la carretera del sol camino Acapulco. CUIDADO ponen llantas para provocar accidentes o tiran piedras de los puentes y la policía brilla por su ausencia gracias a Cios pude llegar a Chilpancingo, pero destrozaron mi carro…”, explicó en Twitter.

En su hilo, también expresa “como puede ser posible que no haya seguridad ninguna en la autopista del sol, antes había policía ahora nada, es tierra de nadie y estamos expuestos a la delincuencia. Pase por la peor experiencia gracias a Aaron no paramos pero ando en estado de pánico”, dijo la famosa presentadora conocida como “señorita Laura”.

” Nunca sentí más pánico por mi seguridad”, admitió en sus redes, “les ruego que se cuiden”.

Según su testimonio, “fueron varios carros que sufrieron lo mismo”…“Siempre mi señor Jesús nunca me suelta la mano”, aseguró después del episodio. Medios mexicanos han publicado otros incidentes en esa misma ruta.

Un cambio radical

Recientemente la conductora también se había hecho viral después que se sometió a procesos estéticos como la inyección de bótox y lo reveló a sus admiradores en las plataformas digitales.

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop, empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol”, escribió Bozzo en su cuenta de Instagram.

En esa red social Bozzo trasmitió en vivo el momento en que recibió las inyecciones del tratamiento que aplicó el especialista en belleza, quien afirmó que el bótox haría efecto luego de tres días y que eliminaría las arrugas.