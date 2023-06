“Le escribí y no lo vio”: la inédita historia de cómo surgió la exitosa canción de Shakira con Bizarrap

A casi seis meses de que esta canción saliera a la luz, Bizarrap por fin rompió su silencio y reveló los detalles sobre su histórica colaboración con Shakira, la cual hasta el momento tiene más de 577 millones de reproducciones en YouTube.

Durante su reciente aparición en el programa El Hormiguero, el productor argentino habló sobre la BZRP Music Sessions #53 y dio a conocer la manera en la que se produjo su primer acercamiento con Shakira.

Bizarrap indicó que él fue quien se puso en contacto con la cantante colombiana por medio de redes sociales, pero no recibió respuesta alguna.

Sin embargo, días después Shakira contestó su mensaje y mostró interés por grabar un tema, el cual se convertiría en una de las canciones más exitosas del año.

“Yo hablé con ella porque le escribí y no lo vio. Yo me la jugué, porque no sabía que me iba a responder. Me respondió un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo”, aseguró.

Para finalizar, Bizarrap mencionó que su colaboración con Shakira fue uno de los retos más grandes en su carrera musical, por lo que en todo momento dejó que la intérprete de Monotonía pusiera su toque personal en este tema.

“Fui yo a Barcelona a su casa y ahí hicimos la canción. Yo siempre permito a los cantantes que hablen en las canciones de lo que quieran, diciendo lo que sienten”, concluyó.