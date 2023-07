Lewis Hamilton y Shakira ¿mantiene el piloto de Fórmula 1 interés por al cantante?

El paparazzi Jordi Martin afirmó en junio que Shakira habría dicho que “después de probar un ‘morenito’ ya no quiere probar ningún ‘blanquito'”.

Martin dijo entonces que la pareja planeaba un viaje al caribe en agosto…

El 9 de julio cuando Shakira se encontraba en Europa, habría ido a animar al siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton en el Gran Premio de Silverstone.

Esa noche según un medio del Reino Unido, celebraron y bailaron en un club nocturno en Londres hasta las 3.30 horas cuando la cantante se retiró.

El Tape London a donde fueron, según indicó el medio, es un bar famoso por se frecuentado por celebridades.

Por ello, sorprendió que en julio, Lewis fuera visto en Ibiza con la tenista Jenny Stray Spetalen y la actriz Eiza González. Con la actriz de 33 años se rumoró una posible relación amorosa.

