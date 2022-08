“Llegó un punto en el que entré en depresión”: Rubí, participante de “La Academia” revela lo que sufrió luego de volverse viral por su fiesta de 15 años

A raíz de su reciente popularidad por su participación en La Academia, salió a la luz una entrevista que Rubí realizó en el programa Sistema Retrógrado previo a su participación en este concurso de canto.

Durante su charla con la youtuber “La Mars”, la ahora influencer y cantante compartió sus vivencias durante los últimos seis años.

Rubí indicó que ella no quería celebrar sus 15 años; sin embargo, aceptó realizar una fiesta debido a que era algo importante para sus papás.

Asimismo, reveló que sus padres no escatimaron en gastos y su celebración se dio con todos los lujos posibles.

“Dependiendo de los grupos que contrates. Mi familia es muy mitotera y quería a los mejores grupos de San Luis. Se va un millón de pesos, te lo digo en serio… 200 mil es lo que te cobra un grupo”, comentó Rubí.

La joven, quien actualmente se encuentra participando en La Academia, también confesó que pasó momentos difíciles al darse cuenta que su fiesta se volvió viral en México y no pudo asimilar la fama que adquirió de manera repentina.

“Mentalmente estaba inestable, llegó un punto en el que entré en depresión y ansiedad y tuve que ir a un psicólogo por cinco meses porque es algo que está cabrón”, compartió.

“Tú me veías bien, ante los ojos de la gente estamos bien, pero realmente la cosa es otra, o sea estás mal. No estás preparada para algo así. A mí me gusta mucho cantar, mi más grande sueño es cantar, eso es lo que yo quiero, pero no quería que fuera así, no estás preparada”, concluyó.

En la actualidad, Rubí se encuentra participando en la edición del 20 aniversario de La Academia, reality show de canto que cuenta con una inmensa popularidad en Latinoamérica.

Pese a constantemente ser criticada por el jurado, la joven de 20 años se mantiene en el programa y, debido al cariño del público, es una de las favoritas para llegar a la gran final.