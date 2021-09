“Llegué a temer por mis hijos”: Angelina Jolie señala a Brad Pitt de violencia vicaria

El texto agita aún más el proceso judicial que atraviesan los actores y que no ha terminado, en el cual buscan la custodia de la familia que formaron.

El libro revela una faceta desconocida de Pitt, pero Jolie aseguró en sus redes sociales que “los jóvenes también tienen derechos y poder para exigirlos”.

“Como persona joven, sus derechos tienen el mismo estatus que los derechos de un adulto. No los adquieres cuando alcanzas la edad adulta o cuando te vas de casa, o cuando consigues tu primer trabajo, los tienen siempre”, asegura la actriz.

Pero ¿qué tiene que ver eso con Brad Pitt? Jolie aseguró que el libro decidió escribirlo luego de darse cuenta durante su divorcio del actor que los jueces no permitieron a sus hijos declarar contra su padre.

Como parte de la promoción del libro, la protagonista de Maléfica y Eternos -a estrenarse en noviembre- concedió una entrevista a The Guardian, en donde reconoció que sufrió violencia vicaria durante su matrimonio. “Me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro”, aseguró acerca de lo vivido.

Cuando le preguntaron sobre si la obra se derivaba de su separación y las acusaciones de abuso doméstico que hizo contra Pitt, Jolie asintió con la cabeza.