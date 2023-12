“Llevo 16 años esperando por este teatro y es maravilloso estar aquí”: Kany García derrocha talento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Kany salió al escenario a las 21.30 horas y comenzó con Mi plan de vida, canción con la que sus admiradores recibieron con júbilo.

Soy yo, Quédate, Fuera de servicio y Bailemos un blues, fueron los temas con los que Kany siguió la velada. Además, agradeció el apoyo y cariño que le brindan en el país y confesó que el concierto en ese recinto cultural era una de sus metas pendientes.

“Buenas noches, Guatemala. Se está acabando el año y cuando se está acabando el año, al menos para mí hay una necesidad muy grande de ser totalmente honesta y transparente, porque no quiero que llegue el año que viene con cargas pesadas, sino con todo lo bueno que existe y Guatemala es la última parada antes de que acabe este tour”, dijo la artista puertorriqueña.

“Han sido 16 años de carrera y el único país que se ha resistido un poquito más y de lo que hoy ya no tiene deuda es Guatemala. He ido a toda Centroamérica y he podido hacer conciertos, también en toda Suramérica, toda Norteamérica y también llegué a Europa, al caribe y tantas cosas lindas que hemos logrado, pero realmente estar aquí era un asunto muy pendiente que tenía y sé que he dado conciertos en Guatemala, pero tener la posibilidad de cantar en un Teatro maravilloso con gente que está hasta la última fila es lindo”, agregó Kany.

“Quien espera siempre recibe las cosas desde otro lugar y lo digo porque cuando las cosas se dan rápido tienen un sabor de boca delicioso y dices ´quería que se me diera esto y pasó a los dos o tres días’. Llevo 16 años esperando por este teatro y como cantautora es maravilloso estar aquí después de tanto tiempo. Lo que he preparado para esta noche lleva mucho corazón”, añadió la multipremiada artista puertorriqueña.

La conexión con el público y el agradecimiento a Guatemala

Desde la primera hasta la última canción que interpretó en el concierto, Kany García fue ovacionada por sus admiradores locales, quienes agradecieron su visita, su derroche de energía en el escenario y su calidad interpretativa.

“Aquí me siento bienvenida y no sé si esto me traerá problemas con cualquier otro lugar de Centroamérica, pero siempre Guatemala es mi lugar favorito de toda la región. Es imposible no enamorarse de su gente, de su café, de su gastronomía. Cómo no enamorarse de Antigua, cómo no enamorarse de su cultura, y cuando un país hace tantas cosas, para una como cantautora es necesario contarlo… Si pudiera vendría cada mes a Guatemala, porque acá me siento como en casa”, expresó Kany.

Lo que en ti veo, Cuando se va el amor, Una vida buena, Hoy ya me voy, Alguien, Muero y Confieso, fueron canciones con las que la cantautora puertorriqueña arrancó suspiros.

“Gracias Guatemala por darlo todo durante esta noche”, dijo Kany y siguió la velada con éxitos como La siguiente, Que te vaya mal, Me quedo sola, Para siempre, y DPM (De Pxta Madre)

El cierre

“Llevo un año de gira impresionante y he vivido cosas bonitas, pero hacer un teatro en Guatemala es muy especial porque lo he esperado mucho. Gracias por acompañarme”, dijo Kany, quien se marchó del escario durante unos instantes, pero volvió e interpretó Titanic y Agüita e coco.

“Sé que muchas personas hicieron un esfuerzo increíble para disfrutar estar esta. Estoy clara que los boletos se vendieron rápido, pero hay muchos que no pagaron otras tantas cosas importantes para poder estar acá y eso se agradece con el alma porque esto es un lujo, es dedicar tiempo a la sanación, al alma y a sentirse en un espacio para ventilar sus sentimientos. Así que esta es la canción más adecuada para expresar todo lo que siento por Guatemala”, dijo Kany, artista que terminó la velada musical a las 23 horas con el tema Te lo agradezco.