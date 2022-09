“Lo bajan, le disparan y lo vuelven a subir”: las revelaciones del padre de Octavio Ocaña sobre el incidente que causó la muerte del actor

Según el padre de Octavio Ocaña, el actor no se disparó a sí mismo y afirmó que la lesión que le causó la muerte se dio afuera de su vehículo, situación que contradice los informes de la policía.

“Yo creo que hemos tardado once meses para llegar a eso. Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña tenía la pistola guardada como debe ser, cómo yo le enseñé porque la pistola es para defenderse, no para andarla presumiendo ni mucho menos. Según las investigaciones que hicimos lo vienen persiguiendo, lo paran, lo bajan, le disparan, lo vuelven a subir y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre y desde que vi el momento de todo, dije: ‘esto no fue así’”, reveló.

“Vamos a abrir los peritajes a la luz pública, los tenemos en un disco, ya está toda la escena como fue desde la persecución, lo disparan y lo vuelven a subir y ese fue el que le disparó, no lo quería decir, pero le disparó, al cien por ciento”, continuó relatando.

Asimismo, Octavio Pérez afirmó que el arma que mató a su hijo pertenecía a la policía y no es la que el actor llevaba consigo el día de su muerte, negando nuevamente la teoría que “Benito” se disparó a sí mismo de manera accidental tras una persecución.

▶ ‘Caso Octavio Ocaña’, vinculan a proceso a policía relacionado con la muerte del actor y la familia menciona que tiene pruebas suficientes para que se haga justicia #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria#TelediarioMatutino ⭐️ con @liliana_sosa @anyalanis14 y @deividmedrano pic.twitter.com/8JNkh0tzRF — @telediario (@telediario) September 23, 2022

“Disparan la pistola de mi hijo, pero nunca encontramos el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía, la pistola la disparan, pero no la disparan vertical sino horizontal y de los nervios todo lo hicieron mal”, afirmó.

Finalmente, el papá de Octavio Ocaña habló sobre la detención de un agente policial detenido este jueves 22 de septiembre por su presunta participación en la muerte del actor.

Octavio Pérez reveló que Leopoldo N, policía detenido por el presunto asesinato de “Benito”, no podrá optar por salir bajo fianza debido a que enfrenta varios delitos.

“Me dijo la Fiscalía Anticorrupción que a él le va otro delito para que no salga, él ya no sale, este personaje va a permanecer ahí y esperemos que por el resto de su vida”, concluyó.