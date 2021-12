“Lo consideraba mi amigo”: J Balvin habla tras la polémica con Residente en los Latin Grammy

El problema se remonta a septiembre último, cuando Balvin arremetió contra los famosos premios por “no reconocer al reguetón”. El cantante llamó, incluso, a un boicot contra ellos.

Balvin dijo entonces que, aunque estaba nominado, ninguno de ese género debería asistir a la premiación.

Tras sus comentarios, Residente le respondió al colombiano y comparó su música “con un carrito de hot dogs”.

“Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, expresó Residente en esa ocasión.

En una entrevista reciente, Balvin aceptó que había cometido un error al convocar a un boicot; sin embargo, agregó que se sintió muy solo y se dio cuenta realmente de las personas con quienes podía contar.

“(A Residente) yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió (…). Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, dijo el colombiano, citado por El Tiempo.

Sin embargo, agregó que eso no lo intimidó y hasta dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con Residente.

“Yo soy paisa, soy de Medellín, y si me caen limones hago limonada, y vendimos todo”, agregó, citado por ese medio.