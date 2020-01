Lo mejor de los Critics Choice Awards 2020 (Incluye lista de ganadores)

Eddie Murphy ganó el premio "Lifetime Achievement Award". (Foto Prensa Libre: AFP).

Este domingo se llevó a cabo la 25 entrega de los Critics Choice Awards en Santa Mónica, California, que inició entregando el premio a Joaquin Phoenix como Mejor Actor por su papel en Joker y a Laura Dern como Mejor Actriz de Reparto por Marriage Story. “Once Upon a Time… In Hollywood” fue reconocida como la Mejor Película.

“Quiero agradecer por todo, por disminuir la huella de carbono, quiero agradecer a mi madre que siempre fue de inspiración, incluso cuando me descarrilé”, dijo el actor que era uno de los favoritos de la noche y que ha recibido varios premios por su interpretación de Joker.

Por su parte, la actriz Laura Dern agradeció por el personaje que interpreta en Marriage Story con “extraordinarios actores como Adam y Scarlett. Quiero hablar directamente en esta muy interesante temporada de películas y televisión en la que celebramos este mundo sorprendente que todos estamos haciendo, tengo el privilegio de estar en compañía de extraordinarias actrices. Solo quiero decir gracias por lo maravilloso de su arte: Jennifer, Margot, Zhao, me hubiera gustado que hubiese sido mi abuela”, dijo.

“Avengers: Endgame” ganó el premio a Mejor película de Acción, sin embargo, nadie subió a recoger el premio. La actriz Regina King fue nombrada como mejor actriz en serie, pero no puso asistir a la ceremonia.

“Todo lo que ansié en la vida era tener la oportunidad de trabajar como actor, de este nivel. Hacer un trabajo significativo para la gente que está aquí, así que esto significa mucho. Muchas gracias”, dijo Jeremy Strong en su discurso de agradecimiento al ganar el premio como Mejor Actor en una Serie Dramática, por Succession.

La historia de cómo cinco adolescentes fueron encarcelados injustamente porque su único delito era ser afroamericanos fue premiada con un Critics Choice Awards. When They See Us es la Mejor Serie Limitada. Jharrel Jerome fue reconocido como Mejor Actor en Miniserie o Película para TV por su participación en dicha serie.

Empate en varias categorías

En esta ocasión hubo cambios en el protocolo de la ceremonia. Las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto fueron premiadas al mismo tiempo, por lo que Andrew Scott y Alex Borstein compartieron escenario para recibir su reconocimiento. Al igual que Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática, en donde los ganadores fueron Billy Crudup y Jean Smart.

Además, hubo un empate en la categoría de Mejor Talk Show, porque The Late Late Show with James Corden y Late Night with Seth Meyers fueron los ganadores. De igual forma en Mejor Director en donde Sam Mendes por “1917” y Bong Joon-ho por “Parásitos” recibieron el galardón.

Homenaje a Eddie Murphy

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el homenaje a la carrera artística del comediante Eddie Murphy y la trayectoria de las últimas décadas con las películas como El Profesor Chiflado, Norbit y Doctor Dolittle. El actor recibió el premio Lifetime Achievement Award.

El actor de 57 años, que ha sido aclamado por su papel en el filme de Netflix Dolemite Is My Name, agradeció a la Asociación de Críticos por darle un premio que reconoce el trabajo que ha hecho en los últimos 40 años.

“Quiero agradecer por este reconocimiento. He estado haciendo películas, el año que viene serán 40 años. Poder ganarse la vida como actor es un privilegio y una bendición. Hacer que la gente se ría lo convierte a uno en la persona más afortunada”, dijo Murphy.

“He hecho de todo: policía, ladrón, medico, profesor, diferentes razas, animales. Incluso una vez hice de una nave espacial, no funcionó muy bien. Cuando los jóvenes actores se me acercan para que pueda darles un consejo les digo que nunca hagan el papel de nave espacial”, bromeó.

Eddie Murphy fue recibido con una ovación de pie de todos los asistentes.

Premio See Her

En esta 25 entrega de los Critics Choice Awards la actriz y activista Kristen Bell recibió el premio See Her, que reconoce la importancia de representar correctamente a las mujeres en el mundo del entretenimiento.

La actriz, en su discurso agradeció a la Crítica por, primero, hacer un premio especialmente para las mujeres sobresalientes. Segundo, por tomarla en cuenta para dicha categoría. “Solo estar acá ya es algo importante e inovidable”, dijo. Luego reconoció su labor en la lucha contra los estereotipos de la mujer.

“A veces me preguntan qué significa ser mujer hoy en día. Es una pregunta muy difícil, mi respuesta no es inmediata. Para mí ser mujer no se trata de ser valiente o poderosa, se trata de darte permiso de ser tu misma, de ser lo que ya eres. A las mujeres siempre se nos ha dicho que debemos caber en ciertas cajas, llenas de diamantes o cosas parecidas, pero somos alguien que cabe dentro de esta caja y que se puede apropiar de esta complejidad”, enfatizó Bell.

Luego la actriz recordó a algunas de las mujeres que ha interpretado y que le han ayudado a verse como realmente es. A remarcar su lado valiente, cobarde y lo que la hace llorar.

Lista de ganadores

Mejor Película

Once Upon a Time…in Hollywood

Mejor Actor

Joaquin Phoenix – Joker

Mejor Actriz

Renée Zellweger – Judy

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt – Había una vez en Hollywood

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern – Marriage Story

Mejor Joven Actor O Actriz

Archie Yates – Jojo Rabbit

Mejor Elenco

The Irishman

Mejor Director

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Mejor Historia Original

Quentin Tarantino – Había una vez en Hollywood

Mejor Historia Adaptada

Greta Gerwig – Little Women

Mejor Cinematografía

Roger Deakins – 1917

Mejor Diseño De Producción

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Mejor Edición

Lee Smith – 1917

Mejor Diseño De Vestuario

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Mejor Peinado y Maquillaje

Bombshell

Mejor Efectos Visuales

Avengers: Endgame

Mejor Película Animada

Toy Story 4

Mejor Película De Acción

Avengers: Endgame

Mejor Comedia

Dolemite Is My Name

Mejor Película De Ciencia Ficción o Terror

US

Mejor Película en Idioma Extranjero

Parasite

Mejor Canción

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

Mejor Serie Drama

Succession (HBO)

Mejor Actor en Serie de Drama

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Regina King, Watchmen (HBO)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

Billy Crudup, The Morning Show (Apple)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jean Smart, Watchmen (HBO)

Mejor Serie de Comedia

Fleabag (Amazon)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader, Barry (HBO)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Andrew Scott, Fleabag (Amazon)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Mejor Serie Limitada

When They See Us (Netflix)

Mejor Película para Televisión

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Mejor Actor en Serie Limitada o Película para Televisión

Jharrel Jerome, When They See Us (Netflix)

Mejor Actriz en Serie Limitada o Película para Televisión

Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Stellan Skarsgård, Chernobyl (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para Televisión

Toni Collette, Unbelievable (Netflix)

Mejor Serie Animada

BoJack Horseman (Netflix)

Mejor Talk Show

The Late Late Show with James Corden (CBS)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

Mejor Especial de Comedia

Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons (ABC)

