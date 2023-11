“Lo que busco es que la gente se vaya feliz y viva una experiencia diferente”: Martin Trevy da detalles de lo que mostrará en el Road To Ultra Guatemala 2023

Entre las figuras del festival destacan Marshmello, Oliver Heldens, W&W, Two Friends, Martin Trevy, Nico Falla y Ale Q.

Este viernes 3 de noviembre, el artista polifacético Martin Trevy conversó con Prensa Libre y dio detalles del espectáculo que mostrará en el Road To Ultra Guatemala 2023.

El cantante, compositor, productor, intérprete y Dj colombiano, dijo que está feliz de visitar Guatemala y contó que le dieron una excelente bienvenida.

“Acabo de llegar a Guatemala, y me recibieron para comer tortilla con pepián delicioso”, dijo Trevy.

El artista contó que, cuando se trata de música, es mejor conocido por escribir melodías emotivas y edificantes, que compone en español e inglés y su corazón está cerca de los ritmos del baile.

“Más que un show de Dj, lo que hago es un espectáculo, le brindo a las personas una experiencia. Canto, mezclo, me apoyo con visuales y lo que busco básicamente es que la gente se vaya feliz, se vaya con esa experiencia y con algo diferente”, dijo.

“Me gusta mezclar, pero y cada vez más son mis producciones las que uso y si incluyo música de otros artistas, siempre tienen mi toque, ya sea mis remixes o mis ediciones. Por supuesto que hay canciones de otros artistas que me gustan mucho por la energía que dan y no pueden faltar en mi espectáculo. Todavía mantengo el formato de Dj, combinado con esto del canto que es lo que hace único el show”, agregó.

“Este formato ha ido evolucionando, todo ha sido gradual. El camino te va mostrando por donde ir. Empecé como Dj en una discoteca de Orlando, EE. UU., y cuando estaba ahí dije: qué pasa si empiezo a cantar en vivo y eso me llevó a meterme a clases intensivas de canto, a incluir mis canciones y eso me llevó a otro tipo de show, hasta convertirlo en lo que presento en la actualidad”, añadió

La conexión con el público

De acuerdo con Trevy, la conexión con el público es vital. Su estadía en Europa y ahora radicado en Colombia le ha permitido aprender e interactuar con sus admiradores, a quienes agradece el apoyo y por quienes cada día modifica su espectáculo.

“Lo que sucede es increíble, siempre me escriben que les gusta el show, que los sorprende. Comúnmente en este formato de festivales es corto el tiempo en el escenario, pero cada vez más los artistas están dispuestos a arriesgar, eso es importante, lo valoro y me motivan”, indicó Trevy.

“Valoro muchísimo el arte de Djs, pero en mi show integro cosas completamente diferentes, los tiempos van cambiando y creo que poco a poco va a empezar cada vez más a implementar nuevas experiencias en los escenarios”, afirmó el artista colombiano.

Su participación en Road To Ultra Guatemala 2023

De acuerdo con la organización del festival, la participación de Martin Trevy está programada a las 16.55 horas del sábado 4 de noviembre y el artista dio detalles de lo que mostrará en el país.

“Durante una de las canciones del show me bajaré con el público a cantarla. Más allá de estar con mi consola, animando y disfrutando de una vista hermosa, finalmente lo que busco es conectar con la gente y que se lleven algo, de hecho, el tema al que me refiero es Only You que no lo he lanzado, pero lo incluiré en el set del Road To Ultra Guatemala para que sea especial mi primera actuación en este país”, dijo.

Trevy, participó en 2022 en la edición del Road To Ultra en Colombia y fue ovacionado. Además, fue uno de los primeros artistas latinoamericanos y el primer artista colombiano en firmar en exclusiva con Kontor Records, uno de los sellos de música dance más relevantes de Europa.

“Siempre voy con una base, pero improviso a medida de cómo va reaccionando el público porque como también canto, es necesario que tenga una base para que alcance el tiempo. Pero en el momento que veo por ejemplo que la gente le gusta algo más, me voy por eso y con el formato de Dj puedo improvisar”, dijo el Martin quien también ha lanzado música con sellos como Warner Music Alemania, Sony Music y Hub Records, entre otros.

“De pronto algunos me van a ´odiar´ por decir esto, pero uso y soy abanderado del sync (para sincronizar el tiempo de una pista con otra). Soy fan de utilizar la tecnología, además canto y por eso me sirve de soporte. Todo depende con lo que vibren las personas. Yo vibro con el tipo de mi show y ese es Martin Trevy, ese soy yo”, añadió.

“La idea que tengo del público guatemalteco se basa en la interacción que he tenido en mis redes sociales con varios admiradores. Creo que quieren pasar el tiempo con alegría y finalmente es lo que vengo haciendo y es algo con lo que he conectado con las personas y que espero lograr acá en Guatemala, poder entender lo que les gusta para mostrárselos y divertirnos durante el show”, dijo Trevy.

De acuerdo con el artista colombiano, su espectáculo en el Road To Ultra Guatemala será de una hora y mostrará lo mejor de su repertorio.

“El Road To Ultra es un evento impresionante, los montajes que está acostumbrado a hacer son de talla mundial y es la primera vez en Guatemala, créanme que el escenario es de otro nivel y de mi show van a vivir una experiencia mágica. Los espero”, concluyó.