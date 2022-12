“Lo quería golpear”: la polémica reacción de Elon Musk ante los comentarios ofensivos que Kanye West publicó en Twitter

Hace un mes atrás, Kanye West había sido bloqueado en Twitter a raíz de sus comentarios ofensivos y por incitar el odio hacia la comunidad judía.

Ante la sanción contra el ex esposo de Kim Kardashian, Elon Musk rompió su silencio y, por medio de un espacio de preguntas y respuestas, expresó su sentir ante los comentarios antisemitas de West.

Lea también: Twitter: qué motivó la escalada de deserciones de sus trabajadores y cuál es la relación de Elon Musk con este fenómeno

“Personalmente quería golpear a Kanye, así que eso definitivamente me incitaba a la violencia. Eso no está bien”, indicó Musk.

Lea más: Camille Vasquez: los motivos por los que la ex abogada de Johnny Depp rechazó representar legalmente a Kanye West

Añadido a esto, Elon Musk, ante las constantes críticas por lo sucedido con Kanye West, reiteró que en Twitter existe libertad de expresión, ya que en los últimos días ha levantado la suspensión de miles de cuentas, incluida la del expresidente estadounidense Donald Trump.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022