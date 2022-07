“Lo regañé porque cometió una travesura”: Maestro de Christian Nodal recuerda la promesa que el cantante le hizo y que cumplió al regalarle un carro

“No sé ni que estoy sintiendo porque son muchos sentimientos encontrados. la verdad, le digo a todos mis amigos, compañeros y colegas, que estoy hinchado de la emoción, que no encuentro palabras para agradecerle a Dios, porque siento que dejé una pequeña huella en mi alumno y que todavía se acuerda de su maestro de sexto grado y que cumplió con su palabra”, dijo el maestro Francisco luego de recibir el regalo de Nodal.

Gutiérrez participó en una entrevista con el Youtuber El kuate de Caborca y reveló detalles de la época en que Nodal fue su alumno.

“Es algo gracioso y emotivo. En esa época, cuando Christian Nodal estaba en sexto primaria, recuerdo que lo regañé por algo. Creo que fue por un trabajo o una tarea y dio a entender que se molestó y por travesura o por lo que tú quieras, me rayó un carro S10 que era de mi padre”, dijo el profe Francisco.

“Descubrí que fue Christian Nodal y otro compañerito. Fui a hablar con su papá Jaime, con Cristina su mamá y con su abuelita Silvia. Fui a su casa, hablé con ellos y les expuse lo que había pasado. Lo dejé ahí, solté el comentario y quién sabe qué hicieron con él que le quedó muy grabado”, añadió.

El profe Francisco también recordó que, desde niño, Nodal mostró su talento con la música. “Pasó el tiempo y regresamos de las vacaciones de invierno. Había una actividad artística que servía para buscar las habilidades de que cada niño y en esa ocasión Christian Nodal cantó y me gustó mucho. Cuando llegó el 10 de mayo me mandan a avisar de dirección que tenía que presentar una actividad y entonces le dije ´Christian, tú me tienes que salvar´. Cuando se lo platiqué me dijo que no quería participar porque le daba pena. Sin embargo, aceptó y cantó un 10 de mayo”, dijo Gutiérrez.

“A los días me habló doña Silvia (abuelita de Nodal) y platicamos. ¿Qué hizo Christian ahora?, pregunté. Pues resulta que me dijo que cuando él sea famoso le comprará un carro y me reí. Pasaron los años y Christian fue subiendo y cada vez que nos recordábamos de él nos daba risa porque decía ´me debe un carro´, pero lo hacía como broma y nunca imaginé que pasaría esto”, añadió el profe al recordar el reciente regalo que recibió.

“Hace días en la escuela, una maestra me pidió mi credencial para una carta de poder, se me hizo raro, pero se la di. Nunca imaginé que era para los papeles del carro”, comentó el profe. Además, recordó que el día que recibió la sorpresa le pidieron que no saliera de casa y eso le pareció extraño.

“El hijo de la maestra me avisó que tenía a una persona que me quería hablar y era Christian Nodal. Me dijo: ´se acuerda, profe, cuando estaba chiquito y que hice algunas travesuras… le voy a regalar lo que le prometí’, No seas simple, Christian, eso ya pasó, le contesté nervioso, hasta temblando”, contó Gutiérrez.

“No profe, una promesa es una promesa”, dijo Nodal y luego le entregaron su carro. “No sabía qué hacer, si gritar, llorar, emocionarme, no me lo esperaba, esa es la historia del carrito azul”, concluyó el profe.