“Lo tienen sedado para que no sufra”: familiares y compañeros de Eugenio Derbez hablan sobre el actual estado de salud del actor

A casi tres semanas de la noticia del accidente del actor de 61 años, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria Ruffo, habló con los medios de comunicación y reveló el actual estado de salud de su padre tras ser intervenido quirúrgicamente.

Según José Eduardo, su padre continúa sedado debido a que sigue sintiendo un inmenso dolor al fracturarse el hombro en varios pedazos, situación que le complica dormir y moverse.

“El dolor es muy fuerte para él, ha sido complicado dormir y moverse. Lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra”, indicó.

José Eduardo Derbez también mencionó que espera ver pronto a su padre y que, pese al dolor que actualmente está atravesando, el comediante mexicano está fuera de peligro.

“Está bien, está entero, está saludable. Se cayó y se rompió en varias partes el hombro, creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual”, concluyó José Eduardo.

Sin embargo, esta no fue la única declaración con respecto a la salud de Eugenio Derbez, ya que Bárbara Torres, actriz reconocida por su papel como Excelsa en la serie La Familia P. Luche, también envió unas palabras para el actor.

Durante una entrevista, Bárbara Torres habló sobre la salud de Eugenio Derbez e indicó que le envía “toda la buena vibra” y le desea una pronta recuperación a “su amigo y maestro”.

“Le he mandado mensajitos, pero como está mal”, comentó la actriz.

Para finalizar, Bárbara Torres comentó que no quiere dar más detalles sobre la salud del protagonista de No se aceptan devoluciones pues no conoce en su totalidad lo sucedido y la persona adecuada para hablar del tema es Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez.