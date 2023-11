Loki, ¿Este es el fin del primer gran villano del universo cinematográfico de Marvel?

Si aún no la has visto, no voy a revelarte detalles, pero puedo decirte algo: todo encaja perfectamente. Es la conclusión de la segunda temporada, pero también cierra el círculo de las temporadas uno y dos. Además, es la conclusión de seis películas, doce episodios y catorce años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42. Ha sido realmente todo un viaje.