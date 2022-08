Los Beatles: dos conciertos imperdibles en Guatemala y un viaje a Liverpool (Los tributos y los músicos locales vinculados con la beatlemanía

Agosto trae dos conciertos para los apasionados por los Beatles. El primero es de apoyo para The Rubber Souls que recauda fondos para el viaje en que representará a Guatemala en el International Beatleweek 2022, en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. También este mes será el homenaje con The Beatles Sinfónico a cargo de la reconocida banda Los Bichos junto al Sistema de Orquestas de Guatemala .

A principios de los años sesenta este grupo empezaba su caminar en Liverpool en Inglaterra. La historia registra que poco tiempo pasó con la influencia de Brian Epstein, su primer representante, y George Martin, su productor cuando se convirtieron en un fenómeno mundial.

Su fama creció al punto de aparecer la Beatlemanía cuando grandes multitudes llegaban a sus conciertos e incluso personas necesitaban de asistencia médica debido a desmayos. Grabaron 13 discos de estudio y sencillos considerados un tesoro para el mundo musical.

Su influencia trasciende y Guatemala sigue promoviendo su música. En julio pasado se vivió la última edición del Beatles Day Guatemala en que diferentes bandas y artistas son invitados a revivir esta época musical. Incluso en redes sociales se habla de una posible segunda fecha para noviembre próximo.

José Gabriel Morales, productor de este movimiento junto a Alejandra Morales, expresa que los seguidores de los Beatles se hacen cada vez más presentes. Un ejemplo es que el primer Beatles Day en 2010 en el país se reunieron cerca de 300 personas se llegaron a tener hasta 2,500 en las más recientes ediciones.

Banda guatemalteca con un pie en Inglaterra

The Rubber Souls es una banda que surgió en 2015 con el objetivo de ser parte de Beatles Day Guatemala, donde se han presentado en cinco ediciones consecutivas.

Actualmente está integrada por Alejandro Rodríguez Cerna (voz principal), Joey Rivers (teclado, guitarra y voces), José Gabriel Morales (bajo y voces), Eberth “Pepo” Meza (guitarra líder y voces) y Estuardo Mendoza (batería y voces).

A fines de 2018, la agrupación compitió representando a Guatemala en la 18 edición de la Latin American Beatle Week realizada en The Cavern Buenos Aires (Argentina), y quedó como una de las cuatro finalistas del concurso, posicionándose entre las mejores bandas del continente ese año.

Actualmente, la banda continúa tocando en varios eventos encargados por la Embajada Británica en la Ciudad de Guatemala. Además, The Rubber Souls, en ocasiones, se ha fusionado con conjuntos de quintetos de cuerda y orquestas sinfónicas, y ha ampliado su espectáculo para incluir más leyendas de la música británica como Queen, The Police, The Rolling Stones, The Kinks, Alan Parsons, Peter Frampton y Bee Gees, entre otros.

The Rubber Souls es una banda que surgió en 2015 con el objetivo de ser parte de Beatles Day Guatemala, donde se han presentado en cinco ediciones consecutivas.

Actualmente está integrada por Alejandro Rodríguez Cerna (voz principal), Joey Rivers (teclado, guitarra y voces), José Gabriel Morales (bajo y voces), Eberth “Pepo” Meza (guitarra líder y voces) y Estuardo Mendoza (batería y voces).

A fines de 2018, la agrupación compitió representando a Guatemala en la 18 edición de la Semana Beatle de Latinoamérica realizada en The Cavern, Buenos Aires (Argentina), y quedó como una de las cuatro finalistas del concurso, posicionándose entre las mejores bandas del continente ese año.

Actualmente, la banda continúa tocando en varios eventos encargados por la Embajada Británica en la Ciudad de Guatemala. Además, The Rubber Souls, en ocasiones, se ha fusionado con conjuntos de quintetos de cuerda y orquestas sinfónicas, y ha ampliado su espectáculo para incluir más leyendas de la música británica como Queen, The Police, The Rolling Stones, The Kinks, Alan Parsons, Peter Frampton y Bee Gees, entre otros.

La banda fue invitada a participar en el evento de International Beatleweek en Inglatera desde 2020, lo cual no fue posible debido a la pandemia. Este año se sumarán a los invitados especiales.

Este es el festival más grande que celebra la música y el legado de The Beatles en la ciudad donde todo comenzó y será del 24 al 30 de agosto. Participan bandas de más de 20 países y fanáticos de más de 40. Además de conciertos en vivo, hay exhibiciones, venta de recuerdos, oradores invitados, programas de video, recorridos turísticos. y una convención.

Morales agrega que todas las bandas invitadas a estos festivales por lo regular, no reciben ningún apoyo económico y cada grupo es responsable de sus gastos. En 2018 el Ministerio de Cultura y Deportes les ayudó para ir a Argentina, pero en esta nueva ocasión está únicamente bajo su responsabilidad y para ello están organizando el concierto de recaudación para el 6 de agosto próximo.

“Esto es un sueño. Nunca imaginamos que todo esto nos llevaría a pasar fronteras y estar en Liverpool, así como a conocer a grandes talentos y bandas del mundo…vamos a estar todo el tiempo con la bandera de Guatemala”, expresa emocionado Morales.

En 2012, 2015, 2019 el grupo nacional The Tefeatles estuvo presente en el prestigioso International Beatleweek. Fue el primer grupo de Guatemala y centroamérica en llegar al evento. Además ofrecieron un concierto en la modalidad virtual en el 2020.

En 2014, los Tefeatles tocaron en el escenario con Paul McCartney en Costa Rica.

Detalles del concierto

Como un evento de recaudación The Rubber Souls tendrán un concierto este sábado 6 de agosto, a las 19 horas en Casa León, 12 calle 5-53 zona 10, el cover es de Q100 y tendrán como banda invitada a The Someone. Para ventas de entradas escribir al Whatsapp 5155-0683.

Un espectáculo sinfónico en manos de los jóvenes

Más de 40 músicos jóvenes darán gala para celebrar la trayectoria musical de la banda más influyente del rock.

El Concierto “The Beatles Sinfónico” será el homenaje a la banda británica The Beatles, el cual contará con la agrupación musical Los Bichos junto al Sistema de Orquestas de Guatemala, bajo la dirección musical de la directora Lucía Revolorio.

Interpretarán canciones como Hey Jude, Let it be, Get Back, I want to hold your hand, Come together, Penny Lane, All you need is love, entre muchas piezas que serán parte de un espectáculo de dos horas.

El cuarteto guatemalteco Los Bichos, cumple 13 años de presentar esta experiencia que ha sido un baluarte del legado musical de The Beatles en Guatemala. Conformada por el líder, René Hernández (guitarra), Gerby Valladares (batería), Kirk Orochena (bajo) y Alejandro Ortiz (voz, guitarra y teclados), han mantenido vivo este tributo musical.

Para Ortíz esta nueva puesta en escena le emociona. “Nuestros padres vivieron en la década de los 60 y ellos nos inyectaron este amor por la banda y nosotros buscamos llevar esta experiencia lo más cerca posible al público guatemalteco y nosotros somos seguidores trabajando por otros seguidores. Es un trabajo de amor“, dice.

En el 2013 se les invitó a atrabajar en un tributo sinfónico en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ese año se tenía programada una fecha y se tuvo que abrir otro concierto por la cantidad de personas que querían asistir.

En 2014 y 2015 el concierto se repitió en este mismo lugar. Pero, luego se llevó a otros espacios, así que el 2022 es una fecha simbólica por su regreso a la gran sala del teatro.

Por su parte Ochena reconoce que Guatemala es un país seguidor de los Beatles y cada mes en sus conciertos tienen llenos totales y esperan que este escenario sea una gran experiencia para el público.

“Este trabajo es hecho con calidad mundial porque interpretamos la música del mejor grupo que ha existido en la historia”, agrega el artista y además menciona estar emocionado porque reconoce que entre los seguidores hay niños, adolescentes y también abuelitos.

Mientras el Sistema de Orquestas de Guatemala (SOG) se fundó en el 2013 y está conformado por niñas, niños y jóvenes destacados de la música clásica, que busca el desarrollo, el fomento de valores, la prevención de violencia y la inclusión de los niños y jóvenes más vulnerables del país por medio de la práctica colectiva de la música, formando a músicos de la más alta calidad.

La directora Lucía del Carmen Revolorio comparte que los jóvenes se han reunido para ensayar tanto en forma presencial y virtual.

Revolorio también invita a seguir al Sistema de Orquestas en sus redes sociales para estar al pendiente de las diferentes presentaciones que se hacen durante el año.

Para asistir

El punto de reunión es la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, será el escenario el próximo miércoles 17 de agosto a las 20 horas. Boletos a la venta en tickt.live (tickt.live/evento/2/The-Beatles-Sinfonico).