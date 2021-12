Los conciertos más memorables de Vicente Fernández en Guatemala

Acompañado siempre por sus mariachis y bajo el lema “Mientras ustedes aplaudan, su Chente seguirá cantando” deleitó en varias ocasiones a su público guatemalteco, quien siempre lo acompañó con aplausos y coreando su amplio repertorio de canciones.

1993

El 17 de abril de 1993, Vicente y Alejandro Fernández dieron un concierto en la “Plaza Camino Real” en donde el público pudo disfrutar de canciones como La Ley del Monte y Señora de Tal.

1999

Vicente Fernández conquistó Guatemala en 1999 cuando visitó el país para promocionar su producción “Entre el amor y yo” en el cual se encuentran éxitos como No que no, Bohemio de afición y Me voy a quitar de en medio.

Los organizadores del concierto, que se llevó a cabo en el Hotel Marriott, reportaron que las entradas estaban agostadas desde varios días antes. El 12 de junio de 1999 Vicente Fernández trató de complacer a todo el público que le pedía sus canciones favoritas por medio de servilletas o simplemente a gritos.

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue cuando el cantante interrumpió momentáneamente la interpretación del tema Las botas del charro para agradecer a sus seguidores por el apoyo moral que recibió durante el apoyo moral de Vicente Fernández Jr. quien subió al escenario para saludar al público. Ambos fueron ovacionados por los asistentes.

2000

En el año 2000, “El Rey” tuvo un duelo musical en Guatemala. El 2 de diciembre de ese año dos gigantes de la canción mexicana se presentaron en el país: Juan Gabriel estuvo en el Estado del Ejército y Vicente Fernández en el Mateo Flores.

El intérprete de Por tu maldito amor llegó al país para promocionar su álbum “Lobo herido” en el cual se incluyen canciones como Vendrán palomas negras y Lampari, además en esta producción participaron Armando Manzanero, Paco Michel, Ramón Inclán, entre otros.

2002

El 17 de agosto del 2002, en el Estadio Mateo Flores, se unieron las voces de Vicente y Alejandro Fernández, en un concierto que duró más de cuatro horas. El dúo mexicano comenzó su gira por Centroamérica el 11 de agosto y la terminó en Guatemala el sábado 17 de ese mes.

El Potrillo inició el show con 10 temas, entre los que destacaron creaciones de Juan Gabriel como Que te vas, te vas y Abrázame. El tema Quiéreme la dedicó al público de Guatemala momentos antes de que su padre saliera a escena. Luego “el Rey” entró a escena y dijo: “Mientras no dejen de aplaudir, lo menos que podemos hacer es seguir cantando”, e interpretó La promesa, a dúo con Alejandro.

2005

En 2005, Vicente Fernández dejó claro que continuaba siendo “El Rey”. En los dos conciertos que ofreció en marzo de ese año, en el Centro de Convenciones del Gran Tikal Futura Hotel, la escenografía simulaba un bar en el que el Charro de México interpretó éxitos como: Lástima que seas ajena, Sublime mujer, Mujeres divinas, De un rancho a otro, Bésame y La primera copa, entre otras.

En el primer show, el cantante mexicano presentó Ana Rosa, su ahijada. La joven interpretó junto a su padrino cinco canciones, una de ellas Se me olvidó otra vez.

2009

La gira “primera fila” de Vicente Fernández se hizo presente el 27 de marzo del 2009 en la ciudad de Guatemala y al día siguiente en Quetzaltenango. El cantante mexicano vino promocionando su material musical, que bautizó el tour de ese año que inició en Honduras.

2012: La despedida

En febrero del 2012, Vicente Fernández anunció su retiro de los escenarios. Decisión que tomó después de que un periodista le preguntara si en algún momento había pensado alejarse de la vida artística. El cantante dijo que lo haría, pero sería luego de una extensa gira de despedida.

La gira “Mi despedida” comenzó ese mismo año y llegó a Guatemala el 28 de agosto en el Estadio Cementos Progreso. Ante unos 15 mil guatemaltecos, el intérprete de Volver volver salió al escenario de traje negro con detalles dorados y un sombrero de charro blanco. Lo acompañaba un imponente mariachi. Antes de su ingreso, Vicente Fernández Jr. cantó durante unos 15 minutos.

El 16 de abril de 2016 Vicente Fernández ofreció su último concierto titulado “Un azteca en el Azteca”, el cual se llevó a cabo en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. El Charro de Huentitán cantó sus éxitos por más de tres horas, ante más de 100 mil asistentes.