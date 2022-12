Los guatemaltecos que le enseñaron a bailar a Bad Bunny en su concierto y no lo defraudaron

Por lo que creó una gran expectación en el país y sus fanáticos comenzaron a hacer la fila desde la noche del martes 29 de noviembre y estuvieron allí todo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, hasta que se abrieron las puertas para ingresar.

El intérprete de Titi me preguntó subió al escenario alrededor de las 21 horas y emocionó a los presentes al cantar algunos de sus temas más conocidos y famosos.

Como parte del espectáculo muchos de los asistentes presenciaron la palmera aérea que recorrió el recinto y asombró a los fanáticos. Pero no fue la única sorpresa que tenía preparado el puertoriqueño.

Antes de cantar su sencillo Enseñame a bailar invitó a varios guatemaltecos al escenario con el objetivo de bailar.

El Conejo Malo inició la dinámica con la siguiente introducción “Yo espero que no me mientan por favor, en Honduras me mintieron y estoy triste porque no me gusta que me mientan, ¿quién me puede enseñar a bailar?”, dijo ante el público.

Afirmó que necesitaba que alguien le enseñara a bailar y no fuera él quien tuviera que enseñar. En ese momento varios de los fanáticos empezaron a gritar para ser seleccionados.

Al escenario subieron cinco personas para demostrar cómo bailaba Guatemala y el público afirmó que no defraudaron a Bad Bunny.

Usuarios en TikTok compartieron el video de los bailarines guatemaltecos compartiendo el escenario con el cantante de Te boté.

¿Qué pasó en Honduras?

El 29 de noviembre el cantante Bad Bunny se presentó en San Pedro Sula, Honduras en el estadio Olímpico Metropolitano, donde asistieron alrededor de 37 mil personas.

Dos jóvenes fueron invitados a bailar al escenario junto con el cantante para enseñarle a bailar y esto generó mucho revuelo en las redes sociales.

Lea más: Bad Bunny en Guatemala: asistentes al concierto denuncian que fueron estafados con supuestos boletos falsos

Los internautas aseguraron que no podían bailar y que mejor hubieran pasado a otras personas, por ello surgieron muchos memes en burla a las participantes.

Por eso Bad Bunny nos quemó en Guate diciendo que en Honduras le mentimos:( ni con el aire de la rosa guadalupe recuperamos esa reputación😓🤣🤣 pic.twitter.com/wbhKCQzcfI — Andrea🌊☀️❤ (@Maldonadooo00) December 2, 2022







yo escuchando a bad bunny acordándome que dijo que en Honduras no sabemos bailar pic.twitter.com/rRJL42Dq5K — antonio (@is_izaguirre) December 2, 2022