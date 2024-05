"Me acompaña cuando estoy correcto y cuando me equivoco. Cuando las cosas bien no me salen, ese amor por mi lo-veo", dice Yankee en un juego de palabras de su nueva canción dedicada a Jesucristo.

Hace poco más de un mes, Raymond Ayala (nombre real del artista), lanzó su primera canción ya como cantante de música cristiana, llamada "Donante de Sangre", la cual acumula más de 4 millones de visitas en YouTube. Ahora el puertorriqueño sorprendió a su público con su segundo tema que mezcla sonidos de reggaetón y dancehall que se combinan a la perfección con su manera de rapear y cantar. Un estilo único que lo convirtió en el "Jefe del Reggaetón" hasta el día de su retiro.

La canción viene acompañada también con una fuerte estrategia de promoción en sus redes sociales en las que el boricua aparece en varias fotografías con prendas de vestir con la palabra "LOVEO" en las que se le ve sonriente y más relajado en esta nueva etapa de su vida.

Yankee puso fin a su carrera musical de cantante de reggaetón tras casi tres décadas con un último álbum llamado "Legendadddy" y una gira mundial de despedida que tocó suelo guatemalteco en noviembre de 2022.

"Al fin veo la meta", dijo Yankee en su momento cuando anunció su retiro de la música, pero sus fans nunca esperaron el giro que tomaría su vida al entregarse a Cristo, pero muchos aplaudieron su decisión y le demostraron su apoyo incondicional.

El cantante ahora también imparte prédicas en iglesias y publica videos de reflexión en sus redes sociales basados en su experiencia de fe.