Lucero recuerda el día que su guardaespaldas amenazó con una pistola a varios periodistas

Lucero recordó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que la polémica pelea que tuvo con la Prensa se debió a que intentó defender al guardaespaldas que le habían designado y que no conocía, luego de que éste, un día antes, sacara su pistola en un teatro.

Y es que en aquella ocasión la cantante recordó que su guardia se puso muy nervioso al ver cómo los reporteros se subieron al escenario con tal de conseguir una declaración y él habría reaccionado en el momento, evidenciando que tenía un arma de fuego, pero solo para cuidar que nadie más la tomara.

La actriz dijo a Mara que aceptó dar aquella conferencia de prensa para aclarar qué había pasado y para que no se malinterpretaran las intenciones de su guardaespaldas, pero fue su imagen la que resultó afectada luego de que, en cada comentario que la prensa le lazó cuestionando tanto su comportamiento como el del guardia, ella respondía molesta.

“Pobre hombre, ni modo que yo salga a decir: ‘Sí, es un maldito, asqueroso’, pues él estaba tratando de cuidarme. Entonces, creo que el gravísimo error fue el salir a dar esta entrevista en el escenario y con los medios. Estaba muy molesta porque, ¿sabes qué pasaba, Mara? Que eso no se oye, pero tú no sabes la agresividad (…) Me gritaban groserías”.

La protagonista de “Soy tu dueña” relató que durante este encuentro con la prensa, uno de los reporteros le respondió con groserías y, además, habló despectivamente acerca de su mamá, Lucero León, lo que causó que ella explotara en contra de él y respondiera: “¿Y? ¿y?”

“No sé qué me dijeron de mi mamá (…) Y ahí sí me enfurecí muchísimo, y yo creo que caí en esta como trampa de molestarme y enojarme. Desde esa vez, siempre he dicho, yo ya no me enojo, ya no me enojo con nadie nunca. Ya todo se me resbala, digo: ‘¿Sabes qué? No voy a caer en provocaciones que luego se puedan prestar a algo malo (…) Ese día ni menté madres ni nada, pero yo sí decía: ‘¡¿Y?!’”, recordó entre risas.

Pese a que actualmente recordar este escandaloso día de su carrera le causa gracia, en su momento aseguró que los medios la habían estado provocando desde días antes, queriendo que ella les respondiera grosera para poder lanzar una nota amarillista.

Aunado a ello, argumentaba que precisamente ese día en que se suscitó la situación con su guardia, ella ya había anunciado que no daría entrevistas porque estaba muy cansada y su guardaespaldas solo siguió instrucciones de evitar que los reporteros la siguieran cuando ella se retiró del escenario.

Y es que el día en que el guardia sacó su arma para defender a Lucero, según ella defendió durante la polémica conferencia de prensa, los reporteros lo habrían tirado al suelo para poder patearlo, lo que causó que él reaccionara sacando la pistola y así evitar que ocurriera un accidente grave.