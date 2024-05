Lucero y Manuel Mijares, a raíz de su larga relación sentimental, la cual finalizó en 2011, tienen dos hijos que decidieron seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento: José Manuel y Lucerito.

Mientras su hijo mayo es productor musical y se mantiene alejado del ojo público, Lucerito Mijares, de tan solo 19 años, se está abriendo paso en la escena artística mexicana.

No obstante, el camino de la joven no ha sido fácil ya que, desde que inició su carrera, se ha enfrentado a un mar de críticas por parte de sus detractores.

Ante estos comentarios negativos, Lucero salió en defensa de su hija y, a través de una entrevista con ¡HOLA!, reveló cómo la protege en este “mundo tan difícil”.

“Ella es como muy segura de sí misma, muy auténtica, ella es muy fuerte, tiene un carácter muy firme, tiene muchos valores que le hemos inculcado, tiene esta fuerza de alma, de corazón, esta inteligencia emocional, que a mí me sorprende muchísimo, porque es verdad que los jóvenes hoy en día pueden verse, ser vulnerables con todas las cosas que existen ahora, las redes sociales, los comentarios, las personas opinando, todo el mundo habla de todo el mundo, pero es parte de una vida pública”, comentó.

Lucero también aseguró que las críticas hacia su hija carecen de fundamentos y las personas en redes sociales le dedican palabras negativas con el fin de dañarla emocionalmente.

“Aunque estamos expuestos los personajes públicos, los artistas, a las críticas, porque a eso nos dedicamos, hacer cosas para la gente y a la gente pueden gustarle o no. Hay una línea entre lo que pueda ser una crítica negativa y ya una ofensa, un insulto. Yo creo que hoy en día es lamentable y desafortunado que haya insultos y que haya discriminación y que haya violencia de género hacia las mujeres, que se les juzgue, que se hable de su físico y que se hable de cosas íntimas o privadas”, continuó.

De igual forma, la cantante de 54 años mencionó que, junto a su ex pareja Mijares, aconsejan en todo momento a Lucerito y la intentan ayudar a que no caiga en las provocaciones de sus haters.

“Estamos más que agradecidos con todo ese apoyo siempre con ese cariño, que si alguien dice algo feo hay miles de comentarios a favor. Entonces, eso es con lo que te quedas y ella lo está aprendiendo día con día muy bien. Nosotros le aconsejamos eso mismo, que nos enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal, porque los ‘haters’ existen, son como las cucarachas que tienen que existir y tienen que estar, que no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada”, comentó.

Para finalizar, Lucero resaltó lo orgullosa que está de su hija y la describió como una mujer “valiente” que “está entendiendo muy bien el camino de lo que está haciendo”.