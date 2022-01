Luis Miguel: el misterioso video que podría revelar un posible nuevo disco de “El Sol”

Dicho video, de una duración de ocho segundos, muestra un texto con el año 2022 seguido de tres puntos suspensivos en color dorado y fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista sin previo aviso, situación que sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en esta red social.

La publicación de este enigmático clip dejó la puerta abierta para varias teorías, ya que sus fanáticos han comenzado a especular que no es solamente una mención al año que acaba de comenzar, sino que es un posible adelanto del próximo álbum de Luis Miguel.

Añadido al texto del video, se puede escuchar una pista musical que también ha alentado la teoría que el cantante mexicano podría lanzar una nueva producción discográfica o regresar a los escenarios con tour mundial.

“Si la serie ya terminó, quiero soñar con que el Sol nos está preparando para su próximo gran proyecto, No puedo esperar más”, “Sorpréndenos este año Micky, “Feliz año Luismi, ya nos recemos un álbum nuevo, mirrrey”, “Ya publica el disco, Miki, te extrañamos todos”, fueron algunos de los comentarios más populares en la publicación de Luis Miguel, la cual cuenta casi 700 mil reproducciones.

El reconocido cantante mexicano no ha lanzado un disco desde 2017, cuando estrenó su álbum “México por siempre”, producción que obtuvo tres premios Grammys.

Cabe resaltar que esta es la primera publicación de Luis Miguel en Instagram desde el pasado 24 de diciembre, cuando “El Sol” compartió con sus seguidores un video promocional de su disco “Navidades”, álbum temático lanzado en 2006.

A pesar de su poca actividad en redes sociales, Luis Miguel ha dado de qué hablar en los últimos días debido a un video publicado por su expareja y madre de dos de sus hijos, Aracely Arámbula.

Las imágenes compartidas por la actriz mexicana muestran a Daniel, uno de los hijos de Luis Miguel, cantando cerca de una piscina el tema Can’t Stop the Feeling del intérprete estadounidense Justin Timberlake.

La relación entre “El Sol” y sus hijos es un tema que ha causado polémica a lo largo de los años. Sin embargo, esta situación no fue abordada en la serie de Netflix del cantante mexicano, ya que Aracely Arámbula no quiso que fuera invadida su privacidad ni la de sus dos hijos.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, relató la actriz en una entrevista para el programa matutino Hoy día.