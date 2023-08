Luis Miguel: las nuevas acusaciones de su ex pareja por no pagar la pensión de sus hijos

“El Sol de México” está en el centro de la polémica a raíz a un problema judicial relacionado a dos de sus hijos.

Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel, sacó a la luz la supuesta falta de compromiso del intérprete de Hasta que me olvides con sus dos hijos, Daniel y Miguel, quienes ya son unos adolescentes.

Según estas acusaciones, Luis Miguel dejó de realizar el pago de la pensión de los menores alrededor de tres años atrás.

“Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió o finales del 2020”, indicó el abogado de Arámbula, Guillermo Plus, al programa Hoy Día.

De igual forma, el abogado mencionó que su clienta intentó no comenzar una batalla legal en contra de Luis Miguel.

No obstante, la falta de interés de “El Sol de México”, añadido a que no ha sabido de él durante meses, hizo que Arámbula tomara esta decisión.

Aracely Arámbula, quien lleva mucho tiempo intentando recuperar la manutención de sus hijos, también indicó que volvió a tocar el tema debido a los inmensos ingresos económicos que el cantante está generando gracias a su tour.