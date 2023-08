Luis Miguel: los detalles que su doble reveló acerca de las veces que reemplazó al cantante en sus conciertos

El intérprete de La incondicional luce diferente y sus seguidores se han dado cuenta de su nuevo aspecto durante sus presentaciones en vivo, el cual pudo haber sido provocado por alguna cirugía estética y su reducción de peso.

A pesar de estos cambios físicos, los gestos y la voz de Luis Miguel también han sufrido modificaciones con respecto a su última gira, por lo que sus fans comenzaron a especular sobre la supuesta aparición de un doble.

Según varios usuarios en redes sociales, Luis Miguel no se presentó a su último concierto en Argentina y el show fue liderado por uno de sus dobles, situación por la cual se le vio diferente a “El Sol de México”.

Esta insólita teoría cobró fuerza cuando, a través de redes sociales, salió a la luz una antigua entrevista de Andrés Rey, uno de los imitadores más populares de Luis Miguel.

Frente a las cámaras de televisión, Andrés Rey reveló que tuvo que reemplazar a Luis Miguel durante un concierto realizado el 13 de noviembre de 2010 en San Luis, Argentina.

Ese día, “El Sol de México” debía presentarse en el Estadio Juan Gilberto Funes, pero 40 minutos antes del show el cantante mexicano decidió abandonar el lugar a raíz de problemas técnicos con el audio.

Tras la marcha de Luis Miguel, Rey fue contratado para subirse al escenario y reemplazarlo sin que el público se diera cuenta.

Además, el doble de Luis Miguel aseguró que esta no fue la única ocasión en la que tuvo que sustituir de emergencia al intérprete de Hasta que me olvides, ya que frecuentemente no se presentaba en sus conciertos.

“Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”, reveló.