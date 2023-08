Luis Miguel Tour 2023: Duetos con Michael Jackson y Frank Sinatra y la ovación en Argentina durante el primer concierto de la nueva gira de “El Sol de México”

El pasado jueves 3 de agosto, Luis Miguel comenzó el recorrido y el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, fue el escenario que eligió “El Sol de México” para regresar a los escenarios.

Con el recinto abarrotado, el artista ofreció una velada inolvidable y comenzó el espectáculo con temas como Será que no me amas, Amor, amor, amor, y Suave.

No puede ser cierto como se ve Luis Miguel. Actitud y movimientos como si estuviéramos en los 90’s. Regresó el más grande icono de la música en español. pic.twitter.com/COyVYLpr6z — Enrique Acevedo. (@KikeAcevedoM) August 4, 2023

El astro de las baladas y boleros dividió el concierto en varios sets, y en el primero agregó éxitos como Culpable o no, Dormir contigo, Te necesito, Es por ti, Hasta que me olvides y Dame.

Que hombreee 😍😍🫶🏼

Luis Miguel se pone el micrófono en el zapato y ese vozarrón se escucha igual.

Lo amo 😍 #LuisMiguelTour2023 pic.twitter.com/QC0JrbGReu — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) August 4, 2023

El lleno total

Durante la primera velada de las 10 que tiene programadas en el Movistar Arena, Luis Miguel contó con el apoyo de miles de admiradores que llenaron el recinto y disfrutaron de un espectáculo en el que el artista derrochó talento.

Durante el segundo set, “El Sol de México”, interpretó varios de sus éxitos que incluyó como popurrí, entre ellos destacó No me platiques más, Usted, La puerta, La barca, Inolvidable, Por debajo de la mesa, No sé tú, Como yo te amé, Solamente una vez, Somos novios, Todo y nada, Nosotros, Por una cabeza, Volver, Uno y El día que me quieras.

Duetos con Michael Jackson y Frank Sinatra

Durante el tercer set del show, Luis Miguel sorprendió a los asistentes y arrancó suspiros al incluir temas con los que rindió homenaje póstumo a dos celebridades de la música.

“El Sol de México” interpretó Smile, tema en el que contó con el apoyo de la tecnología e incluyó un video que proyectó en las pantallas gigantes y mostró a Michael Jackson.

Una de las novedades de la nueva gira de Luis Miguel es un dueto con Michael Jackson. El tema es “Sonríe” que se desprende del álbum de Navidades. Grata sorpresa. #LuisMiguelTour2023 #music #MichaelJackson || pic.twitter.com/B8nOw8qFEi — Carlos Quiñones (@sabio28) August 4, 2023

En el recinto también se escuchó la voz de Jackson y el público ovacionó a Luis Miguel al “cumplir su sueño” y cantar junto al “Rey del Pop”, quien murió el 25 de junio de 2009 en Estados Unidos.

Luego de esa canción, Luis Miguel incluyó Come Fly With Me, éxito en el que se escuchó la voz del también fallecido Frank Sinatra.

“El sol de México” continuó la velada con temas como Un hombre busca una mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría como el viento, Tengo todo excepto a ti y Entrégate.

El cambio de ritmo y el sonido de mariachis

En su cuarto set, el cantante de 53 años aprovechó para cambiar de ritmo e incluir éxitos en los que contó con el apoyo de su mariachi.

TE VAS PORQUE YO QUIERO QUE TE VAYAS 🎤

🇲🇽 Mariachi Vargas en Argentina 🇦🇷#LuisMiguel pic.twitter.com/TkgNSOtRin — lordsolecito (@lordsolecito_) August 4, 2023

Los asistentes escucharon La fiesta del mariachi, El Balajú, Huapango, Llamarada, Si nos dejan, La Bikina y La media vuelta.

Hay gente pendeja que anda diciendo que Luis Miguel ya no es la misma persona, jaja conocerán el TIEMPO? la EDAD? Se llama envejecer. pic.twitter.com/NjQzEznvbg — X (@RuuNY) August 4, 2023

El último set y la despedida

Durante la velada del jueves 3 de agosto, los admiradores de “El Sol de México” que asistieron al Movistar Arena de Buenos Aires reconocieron su trayectoria, mientras que el cantante agradeció por el apoyo y cerró el primer concierto de su nueva gira con un set en el que incluyó éxitos como Quiero, Que nivel de mujer, Mujer de fuego, No me puedes dejar así, Palabra de honor, La incondicional, Te propongo esta noche, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol.

Ahora te puedes marchar 🥹🎙🇦🇷 Luis Miguel en Argentinapic.twitter.com/DOIK7DWg9T — CeleSツ ⭐️⭐️⭐️🇦🇷 (@CelePistan) August 4, 2023

Luis Miguel cerró la velada musical a ritmo de Cucurrucucú paloma, luego se retiró del escenario tras la ovación que los 15 mil asistentes le brindaron.