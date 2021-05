Luis Miguel y la relación con Hugo López: cómo reaccionó “El Sol de México” al enterarse del cáncer de su mánager (por qué lo consideró como un padre)

Hugo López fue más que un mánager para Luis Miguel. Se convirtió como un padre que orientó su carrera y decisiones personales. (Foto Prensa Libre: Twitter)

El empresario argentino Hugo López fue un personaje que influyó en la vida de Luis Miguel. López fue su mánager, pero también su amigo, consejero y el responsable directo de nivelar la carrera de “El Sol de México”, después de que el cantante se independizó de Luisito Rey, su padre.

López estaba acostumbrado a los negocios vinculados con el mundo de la música. El empresario también fue promotor de artistas como Roberto Carlos y con Luis Miguel se conocieron en 1981. De acuerdo con los reportes internacionales, el argentino asesoró a LuisMi y fue el personaje que logró independizarlo de Luisito Rey, debido a que lo conocía por los múltiples enfrentamientos que habían protagonizado.

Logros de Hugo con Luis Miguel

El empresario argentino no solo obtuvo la confianza de LuisMi, también se encargó de administrar su carrera, recuperar sus finanzas y de entablar una cercanía al grado de una similitud entre padre e hijo.

Hugo fue el responsable de la selección de temas para el disco Busca una mujer, en 1988.

Ayudó en la incursión en el bolero que a “El Sol de México” hizo a comienzos de la década de 1990.

El empresario argentino ayudó a que Armando Manzanero se involucrara en la producción del disco Romance.

Lea también: “Con las dos al mismo tiempo”: Esto es lo que se sabe de los “noviazgos” de Luis Miguel con Alejandra Guzmán y Stephanie Salas

La enfermedad de Hugo y la reacción de LuisMi

De acuerdo con una reciente publicación del sitio Infobae, se reveló que Lucía Miranda, viuda del promotor y mánager de Luis Miguel, contó cómo fue la enfermedad y muerte de su esposo. Además, compartió cómo reaccionó “El Sol de México” al enterarse de lo que sufría su “mano derecha”.

Fue a inicios del año 1993 cuando Hugo López fue diagnosticado con cáncer de colon. Sin embargo, el empresario prefirió mantener oculta la noticia, especialmente con las personas cercanas y sus clientes.

Según Miranda, el padre de Hugo padeció esa enfermedad y por eso el mánager de LuisMi presintió que moriría joven.

“A principios de 1993, mi esposo se enteró que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de la misma enfermedad. Hugo siempre decía: ‘Yo voy a morir muy joven’”, dijo Miranda.

De acuerdo con la viuda del empresario, fue el mismo Hugo quien le solicitó no revelar su padecimiento a ninguna persona. “Hugo me prohibió contar lo que padecía, no se lo podía a decir ni a su mamá. Mi esposo fue una persona con una peculiar forma de pensar”, agregó la viuda de López, quien contó que ni la empresa donde era director y ni “El Sol de México” supo de su sufrimiento.

Además: Tras revelarse rivalidad, sale a luz video en el que Cristian Castro imita a Luis Miguel

Según Lucía, Hugo continuó trabajando muy de cerca con Luis Miguel e hizo lo imposible por no descuidar la carrera del cantante.

De acuerdo con el reporte, LuisMi finalmente se enteró lo que padecía su mánager, dos semanas antes de que Hugo falleciera.

Hugo López murió el 30 de noviembre de 1993, a los 51 años y para “El Sol de México” fue otro momento que le marcó debido a que a su mánager lo consideró como un padre y un guía primordial.

Hugo López fué mánager, padre y amigo para LM, todo lo que Luisito Rey no supo convertirse, en el 93 se despedía víctima del cáncer dejando un legado y habiendo creado y mejorado a una leyenda de la música de habla hispana, así te retrató Luis Miguel huguito GRANDE! pic.twitter.com/uNI1GSjMp0 — Gerardo Olais (@gerolais7) July 16, 2018

“No olvidaré ese día jamás. Hugo estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y LuisMi lo fue a visitar. Mi esposo siempre le inventaba cosas para justificar sus recaídas. Ese día lo vio y Hugo le dijo: ‘Vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional y otras cosas’. Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas”, contó Lucía.

Luis Miguel y su manager Hugo López. En la serie y en la vida real. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/85wR6y9YOa — Gustavo Serrano (@gooz25) July 9, 2018

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ‘¡Pu**, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!’”, añadió la viuda del mánager del cantante.

Lectura recomendada: Qué se sabe de la teoría conspirativa que asegura que Luis Miguel murió y fue reemplazado por un doble

Lucía también dijo que, después de la muerte de su esposo, “El Sol de México” cambió debido a que Hugo siempre lo aconsejaba y lo encaminaba en sus decisiones. “Mi esposo era muy paternal con él. Después de su partida, LuisMi pasó por otra etapa muy difícil porque sufrió con la partida de su padre y luego perdió a Hugo”, finalizó Lucía.