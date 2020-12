Luisito Comunica y Berth Oh! conducirán el programa más caro de habla hispana en YouTube

Berth Oh! y Luisito Comunica se unirán junto a 20 creadores de contenido en YouTube. (Foto Prensa Libre: DW Entertainment & Media).

¡El Reto! Torneo de Creadores, es un especial de YouTube Originals que retará a 20 de los creadores más conocidos de Latinoamérica, para ver quién es el mejor jugador del popular juego de lotería. El evento será el próximo 21 de diciembre a las 15 horas por el canal de Berth Oh!.

“Escogimos a la crema innata de esta plataforma al mejor instructor de fitness, a la mejor maestra de inglés, al mejor generador de contenido infantil, al mejor youtuber de Colombia, Argentina y otros países, en la historia nunca habían estado todos juntos de no ser por este proyecto emocionante”, dice Berth Oh!

Entre los invitados estarán JuanPa Zurita, Mario Ruíz, Skabeche, La Divaza, Karen Polinesia, Juca, Superholly y Antrax, por mencionar a parte de los que estarán reunidos.

Berth Oh! explica que cada uno de los creadores aceptaron con facilidad participar en este reto porque les pareció un proyecto increíble. “Tienes un súper juego como la famosa lotería, youtubers reconocidos, Luisito y Berth Oh! conduciendo junto a la Cotorrisa, con Ricardo Pérez y Slobotzky, así que sonaba un buen relajo al que todos querían entrar”, comparte el famoso que se ha convertido en una celebridad de YouTube.

Pero, este encuentro tiene también un lado de ayuda social. El ganador donará $25 mil dólares (más de Q198 mil), a una institución de su elección. Los organizadores comentan que por el momento este es el vídeo más caro de la plataforma para habla hispana.

Cada uno de los YouTubers ya seleccionó a qué proyecto apoyar, existen de todo tipo, desde casas hogar, movimientos contra la violencia de género, algunas que buscan igualdad, entre otras, y el presupuesto será utilizado para una de ellas. “Es una manera de decir que nos podemos divertir, pero sin quitar el dedo de lo importante y es que hay gente que no la está pasando tan bien y con esto también queremos influir en que más personas dentro de su entorno se animen a ayudar un poco”, agrega Luisito Comunica, que está entre los 50 canales con más seguidores en YouTube.

El iniciativa nació porque tanto Luisito como Berth Oh! querían hacer un evento mundial que las personas no se imaginaran y se inspiraron en la lotería, en la que todos los jugadores llenan un cartón con diferentes figuras que reflejan parte de la cultura como un borracho, la dama, el árbol, entre otros detalles ¿qué personajes tendrá esta lotería tan peculiar? Eso será una sorpresa… “pero esta idea querían llevarla a la magnitud de Las Olimpiadas o del Super Bowl y propusimos la idea a YouTube, les gustó y nos dieron el presupuesto”, agrega.

El pasado 10 de diciembre se compartió el primer video de este evento en el que se anima a los seguidores a reservar un espacio en la agenda.

¿Quiénes estarán?

Aquí compartimos el nombre de todos los youtubers invitados a este programa.

Ami Rodríguez

Antrax

Brianda Deyanara

Coreano Vlogs

Dai Hernández

Fausto Murillo

Fede Vigevani

Hannah Stocking

Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas RULÉS

Juanpa Zurita

Juca

Karen Polinesia

La Capital

La Divaza

Mario Ruiz

Nath Campos

Skabeche

Sofia Castro

Superholly

Yolo

Un poco más del programa

Luisito además asegura que la propuesta es muy dinámica para que todos en casa se diviertan y lo especial es que existe algo noble de por medio, en un año muy complicado para todos.

“Esto es tan refrescante…después de un año bastante truculento y ajetreado, el hecho que podamos hacer algo así para que la familia se reúna a ver este programa que tendrá comedia, chistes y diversión que disfrutará desde la tía, abuelita y los hijos, todos se van a divertir al ver este programa y pasarlo bien. Es una manera de decir ¡el 2020 no estuvo tan mal!”, dice Berth Oh.

En el programa existen muchos involucrados además de los YouTubers, se tendrán cerca de seis celebridades sorpresa que estarán durante la transmisión, en la que han participado más de 100 personas.

“A Berth Oh! y a mí nos gusta hablar del tema de generar trabajo y la industria de entretenimiento está bastante golpeada”, dice Luisito, mientras comparte que para los involucrados fue emocionante regresar al trabajo en un set, compartir una dinámica diferente que no sería para televisión sino para YouTube donde no hay tantas restricciones. “Fue un aprendizaje increíble en la que convivimos también con gente que lleva años y décadas en el mundo del entretenimiento y con un conocimiento vasto”, dijo.

El programa tendrá una duración de una hora con 45 minutos, es gratis y lo único que se necesita es ingresar al canal de Berth Oh!. El programa también quedará grabado para quien no lo pueda ver en vivo.

En el siguiente enlace podrá ver el programa en vivo.

En la entrevista aprovechamos a preguntarle a los famosos youtubers un mensaje para los nuevos talentos de esta plataforma, ambos están de acuerdo en que nunca se piense que una idea es tonta y por medio de ella expresen su sentido del humor y hagan algo bonito.

Además, Luisito y Berth Oh! recordaron las veces que han visitado Guatemala y expresaron su admiración por lugares como Semuc Champey, Tikal, Antigua Guatemala y otros. ” Tienen mucho que explotar y los guatemaltecos tienen que estar orgullosos de su país por las riquezas y hermosuras que existen en él”, dijo Berth Oh! mientras reían y vino a su memoria un viaje a Panajachel.