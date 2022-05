Madonna: De qué trata la curiosa solicitud que la cantante realiza para reunirse con el Papa Francisco

También aseguró en su publicación que ha sido excomulgada en tres ocasiones durante toda su carrera, a lo que ella se le ha parecido “injusto”, por lo que quiere entablar conversaciones con el Papa Francisco.

La publicación, que actualmente lleva más de 20 mil reacciones, ha llamado la atención de los usuarios, principalmente haciendo retrospectiva de varios escándalos que ha tenido la artista con varios grupos religiosos por sus canciones y videoclips.

La discordia entre la “reina del pop” con varios grupos religiosos comenzó en el año de 1989, cuando estrenó el videoclip de su popular canción “Like a Prayer” para la cadena televisiva MTV.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna

— Madonna (@Madonna) May 5, 2022