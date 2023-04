Madonna: fuente afirma que la cantante estaría desesperada por cambiar su aspecto físico y éstas serían las razones

Al principio Madonna respondía a estas críticas mediante publicaciones en sus redes sociales, en donde argumentaba que los cambios físicos, sobre todo en su rostro, se debían a la hinchazón que causaron algunas cirugías plásticas.

Además, la cantante criticaba a los usuarios en redes sociales, al asegurar que muchas personas se enfocaban solo en lo superficial y no en lo que una persona tiene en el interior.

Sin embargo, de acuerdo a recientes declaraciones de una conocida de Madonna dadas al medio The Dailymail, la situación podría ser distinta, y la cantante estaría en búsqueda de revertir su situación sobre su aspecto físico.

De acuerdo a dicha fuente, Madonna estaría en diferentes procedimientos estéticos con el principal objetivo de volver a verse de forma “natural”.

Esto ocurrió, sobre todo, a la reciente gira mundial que tendrá Madonna llamada “The Celebration Tour” y que se llevaría a cabo por diferentes partes del mundo.

Madonna 'affected' by criticism over face and returning to natural look for Celebration Tour https://t.co/MliWIW51BK pic.twitter.com/qfB1Wv6HFV

“Madonna ve y escucha lo que la gente dice sobre ella”, aseguró la fuente al medio.

Finalmente, la fuente aseguró que, aunque en un principio Madonna hacía ver que no le afectaban las críticas en su contra, la realidad es que si las toma en cuenta.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023