Manuel José insiste en venderse como hijo de José José

Manuel José se presenta en sus espectáculos como hijo de José José. Foto tomada de FB de Manuel José

José Joel, el hijo de José José arremetió contra el imitador Manuel José, Brayan Álvarez por “venderse como uno de los hijos del artista mexicano”.

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo, y lo va a alcanzar. De buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley, deja de estarte vendiendo como algo que no eres”, dijo José Joel al medio mexicano Sale el Sol.

¿Pero quién es Manuel José?

Es un joven colombiano imitador del cantante, que durante años tuvo relación con el cantante José José y en uno de sus correos le reveló que era su hijo.

Se conocieron en 2010 cuando el Príncipe de la canción viajó a Colombia para apoyarlo.

Manuel José quería hacer una carrera como cantante, principalmente cantando covers de quien asegura es su padre biológico.

Fue el mismo José José quien tuvo la idea de hacerse una prueba de ADN, la cual salió negativa.

Aún con el resultado, la amistad continuo por un tiempo más. Sin embargo, se enfrió luego que alguien le dijera a José José que Manuel José había comentado que las pruebas habían sido manipuladas.

Manuel José sostiene que nunca acudieron a un laboratorio, él cree que las pruebas no eran confiables.

“Canta muy bonito, porque canta muy bonito; lo imita bien, porque lo imita bien, pero no eres su hijo. Brayan, entiende: ¡No eres su hijo, haste para allá, sigue tu camino, sigue trabajando!”, dijo José Joel.

