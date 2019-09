María Mercedes Coroy viste traje de Quetzaltenango en premier de Venecia y explica por qué utiliza diferentes trajes indígenas en festivales de cine

View this post on Instagram

Tal vez muchos no sepan, pero en cada lugar que tengo la oportunidad de presentarme he escogido trajes de distintas regiones para poder mostrar un poco de mi país al mundo. . Soy de Santa María de Jesús, Sacatepequez, pero ya he usado, como se han dado cuenta, además de mis trajes, otros que representan mucho para mi y que porto con mucho cariño y respeto, así como este de la foto que es de Palín, Escuintla, de donde me siento también parte. . Podrían adivinar cuál usaré hoy en la Premiere de @lalloronapelicula? ¡Tenía muchas ganas de usarlo, ya lo verán!. . 📸: @tavomath