María Mercedes Coroy: estrena película en el Festival Ícaro 2022 “La alberca de los nadies”

Este domingo 4 de diciembre María Mercedes Coroy está en el estreno de la película La alberca de los Nadies/The pool of the Nobodies, la cual ha sido seleccionada en los 25 años del Festival Ícaro en Guatemala.

Esta actividad se desarrolló en el Hotel Camino Real y contó con la visita del director de la película José Luis Solis Olivares, quien compartió en un conversatorio con la actriz al final de la proyección.