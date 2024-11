María Mercedes Coroy regresa a México para el estreno de “La alberca de los Nadies”

La actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, originaria del pueblo maya Kaqchikel, sigue cosechando éxitos con su trabajo y en la actualidad promociona de La alberca de los Nadies, una película que ha sido galardonada y ha destacado en festivales internacionales.

El filme está dirigido por José Luis Solís Olivares, académico y artista interdisciplinario que se ha desarrollado como escritor, guionista, director teatral y cinematográfico.

La alberca de los Nadies le ha permitido a Coroy recibir reconocimientos globales y ha sido galardonada como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, el Festival Internacional de México y en el Oklahoma Cine Latino Film Festival.

De acuerdo con la producción, La alberca de los Nadies narra la historia de Anayeli y Alex, dos migrantes indígenas que, en su traslado por una vida más digna, son secuestrados por un grupo criminal que los obliga a tomar decisiones terribles para poder sobrevivir.

Recientemente Parábola Distribución anunció que la película se estrenará en México con el apoyo de EFICINE Distribución.

“Cada rodaje es un reto totalmente diferente al anterior”, escribió Coroy en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

“Mágico, porque en cada oportunidad percibo una energía distinta que me envuelve, me llena de agradecimiento y me enseña, a través de un gran equipo y compañeros, a tener motivación y dar vida a personajes e historias que merecen ser contadas”, agregó Coroy.

Sinopsis de La alberca de los Nadies

El 16 de agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, México, se descubrió una narcofinca con 73 cadáveres de migrantes ejecutados al aire libre y abandonados a la intemperie, provenientes del sur de México, Centro y Sudamérica. Un caso tan despiadado como indignante, enmarcado en los primeros años de la así llamada Guerra contra el Narco, en el que la impunidad y la falta de diligencia por parte de las autoridades mexicanas provocó la espera de al menos una década para que 18 personas relacionadas con el caso recibieran una sentencia condenatoria.

En este contexto, el director José Luis Solís creó un largometraje de ficción que busca acercarse a los posibles hechos que las víctimas secuestradas tuvieron que afrontar para poder sobrevivir. La historia se desarrolla alrededor de Anayeli y Alex, dos indígenas que buscarán huir de sus captores con vida, aunque para ello tengan que poner a prueba sus propios valores.

La actriz guatemalteca María Mercedes Coroy participa en la película "La alberca de los Nadies". (Foto Prensa Libre: Cortesía Parábola Distribución y Eficine Distribución)

En La alberca de los Nadies, María Mercedes Coroy participa en el papel de Nayeli, una migrante indígena embarazada que busca sobrevivir y no perder a su hijo. Actúa junto a Alex (Danny “Alex” Bautista), un migrante indígena que es puesto a prueba y tendrá que adentrarse en el inframundo de la violencia para no morir.

Cuando se estrena “La alberca de los Nadies” en México

La alberca de los Nadies llega a las salas de cines en México, a partir del 15 de noviembre.

Reparto de “La alberca de los Nadies”

María Mercedes Coroy (Anayeli)

Danny “Alex” Bautista (Alex)

Manuel Domínguez (Marco)

Antonio Trejo Sánchez (Pato)

Katzir Mesa (Rubén)

Carlos Gueta (Juancho)

David Colorado (Mosco)

Bety Macía (Manuela)

Verónica Andrés Jesús (Mirza)

Esteban Ibarra (Coyote)

Más sobre María Mercedes Coroy

La actriz guatemalteca sigue demostrando su talento y su próximo proyecto lo anunciará próximamente.

María Mercedes Coroy, nació y creció en las faldas del Volcán de Agua en Guatemala, sobre la Cordillera de Fuego de Guatemala. Es originaria del pueblo maya Kaqchikel. Desde niña, se vio envuelta en varias representaciones culturales, lo que despertó en ella, el gusto por las artes.

Su primera experiencia profesional en cine fue en el 2015 al lado de Jayro Bustamante, director de la película Ixcanul, donde obtuvo el papel principal y fue reconocida en varios festivales por su trabajo. A partir del estreno de Ixcanul, ha sido embajadora de la mujer indígena y ha llevado su mensaje a través de conferencias, foros por todo el país y como imagen en diferentes campañas publicitarias e institucionales.

En el 2018 se estrenó en Estados Unidos, Bel Canto, dirigida por Paul Weitz, donde compartió créditos con Julianne Moore, Ken Watanabe, Tenoch Huerta y Noé Hernández, entre otros. Ese mismo año se estrenó su primera serie en televisión mexicana, dando vida a Malinche.

En el 2019 filmó La Llorona, dirigida por Jayro Bustamante, en donde interpretó el papel principal y con la cual recibió varios premios por su actuación. En el 2022 fue parte de dos rodajes muy importantes que pronto estarán de estreno y uno de ellos es su debut en el universo de Marvel como la mamá de Namor en Wakanda Forever.

Actualmente, sigue desarrollando sus campos de acción, participando en publicidad, campañas y charlas que motivan a la niñez y juventud guatemalteca.

