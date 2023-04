Maribel Guardia publica mensaje emotivo por muerte de su único hijo, Julián Figueroa

Maribel Guardia es una actriz, cantante y presentadora de televisión costarricensemexicana y actualmente tiene 63 años y Julián era su único hijo.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, dice Maribel Guardia.

La madre del artista también solicitó: “ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

En el comunicado también explica que las honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron.

De igual manera, agradecelos mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, “pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento”, concluye la comunicación que que firman ella y su esposo, así como la esposa del artista fallecido y su pequeño hijo, Maribel Guardia, Marco Chacón, Imelda Tuñón y Jose Julián Figueroa.

En un vídeo publicado por el periodista Gustavo Adolfo Infante compartía que el joven había pasado por problemas de depresión y que la familia le acompañó durante este episodio de su vida.

Tanto Maribel Guardia como Julián Figueroa en diferentes momentos habían expresado su cariño y amor.

En 2017, por ejemplo, Maribel daba gracias a Dios por ser mamá de Julián y decía sentirse orgullosa por el ser humano que era.

Gracias Dios por darme el regalo de ser la mamá de Julián Figueroa !!! Me siento orgullosa del ser humano que es…. https://t.co/8Ke3wQkw7H — Maribel Guardia (@MaribelGuardia) May 11, 2017

También Julián en diferentes momentos en sus redes sociales expresó su cariño. En un programa televisivo cantó la canción de Joan Sebastian, 25 rosas, dedicada a su mamá y ese día le entregó un ramo de rosas a Maribel.

En el último cumpleaños de su mamá también expresó en su cuenta de Instagram, “Feliz cumpleaños mamá @maribelguardia❤️ nunca me cansaré de afirmar que eres la persona mas bondadosa que he conocido. Estoy muy agradecido por ser tu hijo y tu aprendiz. Admiro infinitamente la forma en que puedes transformar el dolor en empatía y esa capacidad mágica que tienes, para ver las mejores cualidades en las personas (cualidades que muchas veces ellos no conocen) para así ayudarlos a convertirse en la mejor versión de ellos mismos…”

En el mensaje también decía: “sobre todo te agradezco por demostrarme que nunca estoy solo, porque ÉL vive dentro de mi espíritu y que gracias a ese conocimiento, TODO en este mundo es mágico. Te amo mucho mamá”, escribió.

Julián además compartía con frecuencia mensajes recordando a su padre. El pasado 8 de abril publicó un mensaje en que describía el dolor que sentía al no verlo más y su deseo de querer estar con él.

En otro mensaje comentaba: “Extraño la belleza que expresaban la música y las letras de Joan Sebastián.… pero extraño más las acciones llenas de amor que realizaba Jose Manuel Figueroa Figueroa. El mejor regalo que puedo hacerte; es la promesa de que seré un hombre libre de odios y prejuicios; que luchará como tú por:”Amar la vida y esperar la muerte con una sonrisa””, dijo apenas hace dos años.