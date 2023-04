Maribel Guardia regresa a los escenarios después que vio a su recién fallecido hijo Julián Figueroa lleno de luz mientras le rezaba

“No hay dolor más grande que enterrar a un hijo” fueron las primeras declaraciones de Maribel Guardia tras esta prueba que atraviesa.

Actualmente Maribel Guardia actúa en la obra Lagunilla Mi Barrio, en la que participan también Laura León “Tesorito”, Ariel Miramontes “Albertano”, Freddy y German Ortega “Los Mascabrothers”, Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel y Alma Cero.

Esta obra es un clásico del cine llevado al teatro. Entre los personajes está Don Abel (Lisardo), elegante y refinado llega al barrio de la lagunilla con su tienda de antigüedades con la esperanza de pasar sus últimos años en paz. Ahí conoce a Doña Lancha (Maribel Guardia) la dueña de la tortería y personaje del que se enamora.

En la primera semana del duelo de la actriz, la obra se presentó y ella fue reemplazada por Alma Cero Quintero, quien es actriz bailarina, conductora y cantante.

“No es la mejor forma de subir al escenario a hacer el papel de Lancha.Además, de que el personaje fue escrito con todo el cariño, respeto y admiración para Maribel. Ese es su papel, su personaje“, dijo Cero a los medios.

Hasta esea fecha se hablaba de cancelar las funciones que la obra tenía para visitar otros estados de México y no se sabía con certeza qué pasaría.

Su regreso

Esta mañana del sábado ha circulado en redes sociales un vídeo donde el público ovaciona a Maribel Guardia en el momento que aparece en Lagunilla mi barrio. Los aplausos abrazaron con cariño a la reconocida actriz que a raíz de esta pérdida ha mostrado su lado de madre y mujer.

En la obra incluso se hizo una pausa y tanto actores como el público admiraron que ella estuviera presente. En el mismo escenario sus compañeros le abrazaron. Ella agradecía con gestos a todos y también se persingnó. ¿Qué le hizo cambiar de opinión de opinión para regresar a su público?

En una entrevista la actriz explica una experiencia que vivió mientras rezaba un rosario a su hijo Julián.

Ella estaba muy mal en los días pasados al punto que era dificil para ella caminar. Mientras rezaba cerró los ojos y asegura que lo llegó a ver y el joven estaba lleno de luz. “Quiero contar esta experiencia para todos los que me ven y han perdido un ser querido porque fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía tan grande, lo vi lleno de luz con una sonrisa increible, me abrazó y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidad que él sentía, se veía pleno, irradiaba y me abrazaba y sentí que estaba conmigo, me dio otro sentido del dolor”, asegura Guardia.

Esta experiencia le hizo tomar la decisión de volver a actuar y de regresar a sus actividades porque considera que su hijo así lo quiere. También reflexionó que ya no le tiene miedo a la muerte y estará lista para cuando llegue ese momento.