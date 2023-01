Marilyn Manson: esta es la nueva demanda en contra del cantante por supuesto abuso sexual hacia una menor de edad

Además, la denuncia detalla que estos abusos ocurrieron en los inicios de la carrera de Manson. También, las discográficas del cantante en aquellas épocas, Interscope y Nothing Records también son señaladas de negligencia.

La demandante, la cual fue identificada como Jane Doe, explica que conoció a Manson luego de un concierto en 1995 y que el cantante se subió con ella y otra acompañante en un autobús.

Doe señala que el cantante les preguntó la edad y su grado escolar, información que, de acuerdo a la demandante, anotó junto con sus números de teléfono y direcciones.

“Mientras estaba en el autobús de la gira, el demandado realizó varios actos de conducta sexual criminal sobre la demandante, que era virgen en ese momento, incluidos, entre otros, la cópula forzada y la penetración vaginal”, indica la demanda, citada por el medio Inside.

The lawsuit says Marilyn Manson, legal name Brian Warner, groomed a 16-year-old and emotionally manipulated her into sexual abuse. https://t.co/T6IxOHEdse

La demandante, que en 1995 tenía 16 años, afirma que sufrió de agresiones sexuales por parte de Manson, y acusa también a sus discográficas por negligencia y complicidad.

Doe también narra en la demanda que Manson se río de ella una vez perpetuada la supuesta agresión, y le dijo que se “largara” del autobús donde se encontraban, y que si ella llegaba a comentar algo del hecho, el cantante presuntamente la iba a “matar a ella y a su familia”.

También indica que uno de los gerentes de la gira del cantante le dio un número privado para mantenerse en contacto con él, lo que provocó que Manson presuntamente comenzara a llamarla para exigirle “fotografías íntimas” de ella y de las que eran miembros de su club de admiradores.

Doe afirma que Manson volvió a agredirla sexualmente en dos ocasiones, una cuando fue invitada a un concierto de él en Nueva Orleans el 9 de diciembre de 1995 y la segunda cuando cumplió 18 años y asistió a otros conciertos del cantante, cuando en ese entonces ella salía con el baterista del grupo Nine Inch Nails, Chris Vrenna.

EXCLUSIVE: Marilyn Manson allegedly groomed and sexually assaulted a minor multiple times in the 1990s, according to a new lawsuit. The woman is suing him for sexual battery and intentional infliction of emotional distress. https://t.co/aiqIYMkoct

— Rolling Stone (@RollingStone) January 30, 2023