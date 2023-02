Mark Wahlberg, Eduardo Verástegui y la ‘app’ religiosa que promocionan

Los famosos, lejos de sus vidas particulares, también han llegado a aparecer con sus cruces en la vista pública. Uno de ellos ha sido el actor Mark Wahlberg, quien llegó el pasado 22 de febrero al show matutino Today portando la cruz.

La aparición del actor de películas como Shooter, Transformers o la recién estrenada en 2022 Uncharted, tenía un propósito específico en el programa estadounidense: hablar sobre la fe católica, además de promocionar la aplicación Hallow, que busca adeptos interesados en meditar alrededor de pasajes bíblicos.

Según datos de la plataforma Hallow, esta se entiende como la “aplicación número uno de meditación y oraciones católicas”. Entre sus características se encuentra una meditación diaria, así como acceso al evangelio bíblico diario e información sobre el santoral.

Por otro lado, la aplicación también busca inducir la paz interior y el descanso a través de oraciones para dormir o música instrumental y cantos gregorianos.

Tan solo en la tienda electrónica Google Play, Hallow tiene más de un millón de descargas.

Los desarrolladores de la aplicación, que se presenta además en distintos idiomas, ha procurado que varios famosos hablen de ella, como lo ha sido Mark Wahlberg.

Wahlberg ha estado involucrado con el posicionamiento de la mencionada aplicación, y aparece además como parte de su estrategia de comunicación.

Además de Mark Wahlberg, otros actores como Jim Caviezel -recordado por su interpretación de Jesucristo en la película La Pasión de Cristo– o el mexicano Eduardo Verástegui, también se han sumado a la promoción de este servicio.

En una comunicación reciente, la app incluso ha anunciado que Verástegui estaría acompañando a los usuarios durante Cuaresma “la sabiduría de la obra Imitación de Cristro y la importancia del Ayuno todos los viernes”.

En un reciente vídeo, el mexicano ha aparecido en un vídeo junto al actor Jonathan Roumie quien interpreta a Jesucristo en la serie The Chosen para hablar sobre la aplicación e invitar a los públicos a que descarguen el servicio.

Join Jonathan Roumie from The Chosen and Eduardo Verástegui praying every day this Lent with millions of Christians around the world on Hallow, the #1 Prayer App.

— Hallow (@HallowApp) February 13, 2023