Marvel actualiza sus cómics y presenta a su primer Capitán América indígena

Marvel presentará a un nuevo Capitán América indígena, de la tribu Kickapoo, llamado Joe Gómez. (Foto Prensa Libre: Twitter)

La industria Marvel Cómics reveló que incluirá al primer Capitán América indígena y dijo que será un nativo de Kickapoo Tribesman.

Según lo anunció recientemente, Marvel continúa con la apuesta por la diversidad en sus producciones y esta vez se enfocará en los cómics.

La saga The United States of Captain America incluirá al primer Capitán América indígena en una nueva historia de la escritora Darcie Little Badger y según indicó la compañía, este nuevo superhéroe hará su debut en el tercer número de esta miniserie. Además, el nativo de Kickapoo Tribesman, Joe Gómez, cruzará caminos con Steve Rogers y Sam Wilson en la búsqueda del escudo robado del Capitán América y eso los conducirá a Kansas.

Lea también: El Chapo Guzmán: del narcotráfico al Universo Cinematográfico de Marvel

“Algo que me encanta de Joe Gómez es su trabajo diario. Representa todo lo que tiene que ver con un héroe”, dijo Badger, quien también es científica y amante de la ficción.

En el marco de la celebración por los 80 años del Capitán América, Marvel presentará a un nuevo Capi indígena, de la tribu Kickapoo, llamado Joe Gomez. Será uno de los tantos personajes nuevos que formarán parte de este homenaje pic.twitter.com/t0HAiv1euA — La Cosa Cine (@lacosacine) May 7, 2021

“Conozco a mucha gente como Joe, muchos de ellos son mis parientes indígenas, por lo que fue maravilloso ayudar a desarrollar un personaje con sus valores, fuerza y habilidades extremas”, agregó la escritora.