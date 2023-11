Matthew Perry: El actor de Friends es inhumado en Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles

El funeral, que duró alrededor de dos horas, se celebró en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, cerca de los estudios Warner Bros“, informó People, citando una fuente no identificada.

La dirección del Forest Lawn Memorial Park, un cementerio muy popular entre las celebridades situado en Hollywood Hills, no respondió a la solicitud de confirmación de AFP.

Otros medios, entre ellos el sitio web TMZ, también informaron de que el funeral de Perry fue “discreto“, al que asistieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, sus compañeros de reparto de la famosa serie “Friends“, emitida de 1994 a 2004.

La madre, el padre y el padrastro de Perry también estuvieron presentes, según los medios.

Aún se desconoce la causa de la muerte del actor, quien en los últimos años tuvo que lidiar con problemas de salud y de adicciones a las drogas. Un primer examen no fue concluyente y aún no se han hecho públicos los resultados de las pruebas toxicológicas.

Según fuentes consultadas por TMZ, las autoridades no encontraron drogas ilícitas en su domicilio, aunque sí varios medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos.

Perry llevaba años luchando contra las adicciones.

