Matthew Perry: El actor que popularizó a Chandler en “Friends”, murió por los efectos de la ketamina, según autopsia

“Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente”, detalló.

Perry logró su popularidad gracias a Friends, una serie de un grupo de seis amigos encarnados, además, por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas entre 1994 y 2004.

Asimismo, protagonizó películas como The Whole Nine Yards, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Lea también: “Sé que ahora estás completamente en paz”: las emotivas palabras con las que Jennifer Aniston le dio el último adiós a Matthew Perry

Según confesó el propio actor en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022), mientras formó parte del elenco de Friends sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Su muerte fue impactante para los admiradores de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse.

Lea más: La despedida de Joey y Monica: el emotivo homenaje con el que Matt LeBlanc y Courteney Cox recordaron a Matthew Perry

Esa misma semana, en una entrevista con Variety, Aniston se había referido a su amigo: “Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”.