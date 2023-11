Matthew Perry: la millonaria cifra que el actor de “Friends” gastó en centros de rehabilitación

A lo largo de los años, Matthew Perry se consolidó como uno de los artistas mejor pagados en la historia de la televisión y logró acumular una fortuna que ascendía a US$120 millones a la hora de su muerte.

Gran parte de esta fortuna fue generada por Friends, una de las series más vistas y de mayor éxito en la historia que se convirtió en un emblema de los años 90.

Según el portal Celebrity Net Worth, cada uno de los seis miembros principales del elenco de esta producción ganaba alrededor de US$1 millón por episodio.

En total, Perry y sus compañeros habrían ganado cerca de US$90 millones solamente con el salario base de Friends, sin contar las regalías posteriores.

“Ganaba un millón de dólares a la semana. Nos pagaban esa cifra por cada capítulo. Nos parecía mucho, así que pedíamos que la cantidad fuera menor”, aseguró el actor en su biografía.

Sin embargo, una gran parte de los ingresos anuales de Matthew Perry fue gastada para financiar sus procesos de recuperación de las adicciones.

El actor que dio vida al personaje de Chandler Bing gastó US$9 millones en centros de rehabilitación, tratamientos en Alcohólicos Anónimos y varias cirugías para recuperarse de las adicciones que sufría.

“Me he gastado US$9 millones aproximadamente tratando de estar sobrio”, reveló en una entrevista con The New York Times.