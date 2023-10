Matthew Perry: la polémica que desató con Keanu Reeves y las otras revelaciones en sus memorias

Las memorias de de Matthew Perry: Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing fueron publicadas en 2022.

Perry relata cómo fue su niñez. Sus padres se separaron cuando él era un bebé, lo cual le ocasionó problemas de abandono. También cuenta de sus relaciones fallidas y cómo haber iniciado a emborracharse a los 14 años le afectó sexualmente.

Algunas de sus citas fallidas que comenta en el libro fueron con Julia Roberts, Gwyneth Paltrow y Cameron Diaz.

En sus memorias el actor elogia a algunas celebridades como Bruce Willis, pero ataca a otras. Hace referencia a su gran amigo River Phoenix con quien trabajó en Una noche en la vida de Jimmy Reardon.

En el Festival de los Libros de Los Angeles Times, celebrado en abril del 2023 en el auditorio Bovard de la USC dijo al público: “Dije una estupidez. Fue algo cruel”, refiriéndose a su comentario en el libro acerca de que River Phoenix y Chris Farley habían muerto mientras Reeves “camina entre nosotros”, anotó Los Ángeles Times en abril del 2023.

“Saqué su nombre porque vivo en la misma calle”, dijo Perry. “Le he pedido disculpas públicamente. Cualquier versión futura del libro no incluirá su nombre (…) Si me encuentro con el tipo, me disculparé. Fue simplemente una estupidez”, agregó.