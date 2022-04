“Me apagó un cigarro en la cara”: Johnny Depp revela más detalles de las supuestas agresiones que recibió de Amber Heard

Ahora se solventa un juicio por difamación que podría durar al menos seis semanas y en el que el actor reclama una indemnización de US$50 millones por daños a su vida mental y su carrera; sin embargo, Heard lo contrademandó por US$100 millones.

Durante la audiencia, Depp ha dado más detalles de las supuestas agresiones de que fue víctima.

De acuerdo con el sito upsocl.com, el actor contó lo que sucedió el día en que ella le amputó parte del dedo con una botella de vodka y le apagó un cigarrillo en el rostro, de lo cual su abogada evidenció con fotografías.

Contó que todo sucedió en Australia mientras él grababa Piratas del Caribe y todo comenzó con por la discusión de un acuerdo postnupcial que habían propuesto.

“Todo lo que pude hacer fue tratar de calmarla y decirle que no quería arruinarla o ponerla en una posición incómoda. No funcionó, se intensificó y se convirtió en locura, caos, violencia”, dice la publicación.

Detalló que la casa que habían alquilado era bastante grande y que debió encerrarse en al menos nueve habitación y baños mientras ella se calmaba.

Dijo que ella golpeaba puertas, decía obscenidades y lo retaba a “tener un altercado físico”.

Agrega que al haber escuchado que se calmó, él bajo a una sala de billar y se sirvió unos tres tragos de vodka, después de no haber bebido “en mucho tiempo”.

Cuando ella lo descubrió, se acercó, le reclamó que estaba bebiendo de nuevo y le lanzó la botella de vodka que pasó sobre su cabeza y se estrelló en la pared. Pero él se alejó de allí, tomó una segunda botella más grande con asa y se sirvió otro trago.

Ella caminó de nuevo de hacia a él, tomó esa segunda botella y se la lanzó. Esta vez él trató de defender su rostro con las manos y fue allí donde el recipiente le cercenó la punta de un dedo, por lo que tuvo que recibir cirugía.

“Al principio no sentí dolor en absoluto, no sentí dolor. Lo que sentí fue calor y sentí como si algo estuviera goteando por mi mano y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. Estaba mirando directamente a mi hueso que sobresalía”, narró en la audiencia.

Al darse cuenta de ello, prosiguió, entró en una especie de crisis nerviosa y comenzó a escribir con su propia sangre en las paredes de la habitación “pequeños recordatorios” de su vida juntos y algunas de las mentiras que Amber le había dicho.

“Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón que esto no es vida. Esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto”.

Un detalle olvidado

Agregó que tuvo que ser llevado al hospital, pero mintió sobre el dedo cercenado al decir que había sido un accidente con una puerta, porque “no quería meter a la señorita Heard en problemas”.

En plena audiencia, cuando la abogada comenzó a mostrar las fotos, se notó en una de las imágenes un punto redondo oscuro en una de las mejías del actor. Él pidió de nuevo la palabra y dijo:

“Veo un detalle que había olvidado. La señorita Heard había cogido mi cigarrillo del cenicero y me lo había apagado en la cara”.