“Me da risa”: la respuesta de Galilea Montijo ante la revelación de su supuesto romance con el capo Arturo Beltrán Leyva

Hace algunos días se lanzó la nueva publicación de Hernández titulada Las señoras del narco: amar en el infierno, en donde Galilea Montijo volvió a ser acusada de tener una relación amorosa con el jefe del cártel de los Beltrán Leyva.

Después de las nuevas revelaciones sobre su supuesta aventura amorosa, la presentadora mexicana arremetió en contra de Anabel Hernández por acusarla de recibir dinero del narcotraficante para ser su pareja.

“He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico… y desde mis 11 años para ayudar a mi Mamá… por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante”, aseguró.

“Sigo sin entender lo que cuesta tener éxito, a lo que tú quieras llamarle éxito en la vida… Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo! Feliz noche. Gracias por leerme y estar siempre”, continuó.

#FelizViernesATodos

Arturo Beltrán Leyva El famoso audio de Galilea Montijo

que filtro Anabel Hernández pic.twitter.com/GtTH6hWp3O — Diosas Virales.. (@DiosasVirales) September 29, 2023

Además, Galilea Montijo negó que sus propiedades y fortuna sean fruto de una presunta relación con Arturo Beltrán Leyva, quien fue abatido por las autoridades el diciembre de 2009.

Finalmente, la presentadora de Televisa acusó a Anabel Hernández de mentir en sus libros y calificó su trabajo periodístico como “un acto de chismes”.

“Me encanta… te juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro chisme nuevo. Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intención de todo eso, que se de más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar”, concluyó.