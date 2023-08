“Me dijo cuándo iba a morir”: Maribel Guardia afirma que tuvo un “encuentro espiritual” con Julián Figueroa y esto reveló

Pero ha habido una reciente entrevista que dio Maribel Guardia que llamó la atención de los medios y sus seguidores, ya que afirmó que tuvo una especie de “encuentro espiritual” con su hijo y que le habló, entre muchas cosas, sobre cuándo se iba a morir.

Esto ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando un grupo de periodistas se acercaron a Maribel Guardia, que se encontraba en un vehículo, para que diera sus declaraciones de cómo se sentía tanto física como emocionalmente tras la muerte de Julián.

Maribel contó que, debido a la carga excesiva de trabajo, ha tomado la decisión de no estar en proyectos relacionados con la televisión al menos por un años, ya que, en palabras de ella “trabajaba 15 días y solo descansaba 3”.

“Me hace muchísima falta tener tiempo para mi, y compartir con mi familia, mi esposo y mis hijos”, dijo Guardia ante los medios.

En eso, una periodista le preguntó a Maribel si con su familia iban a hacer algún evento en homenaje a Julián, pero la actriz le dijo que no ya que “ha compartido muchas experiencias con su hijo” cuando reza.

Es ahí que Maribel Guardia cuenta cómo, en una ocasión mientras rezaba el rosario, se le “apareció su hijo” y tuvieron una especie de “encuentro espiritual”.

“Un día que estaba rezando el rosario llegó a mi, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar, algo así como telepáticamente, e incluso me dijo cuándo me iba morir“, dijo la actriz a los medios.

Con la sorpresa de la noticia, Maribel Guardia se despide rápidamente de los periodistas y dijo que “ya no iba a dar más detalles” de lo que Julián le dijo, cierra la ventana de su auto y se aleja del lugar.