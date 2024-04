Karol G se presentó en varios países de Latinoamérica con su tour Mañana será bonito y deleitó a cientos de miles de seguidores con su impresionante show en vivo.

Sin embargo, uno de estos conciertos no tuvo un final del todo feliz debido a que una joven sufrió una fuerte lesión en su ojo derecho debido al uso de pirotecnia al final de la noche.

A través de TikTok, Mayra Liz denunció que el pasado 13 de abril, en el concierto que Karol G ofreció en Lima, Perú, “sintió un pequeño objeto” en su ojo derecho mientras los fuegos artificiales se alzaban por el aire.

"Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario, cuando siento que algo me entra al ojo y, entonces, yo bajo la cabeza y digo: algo me entró, algo me entró", reveló en un video en el que se le ve utilizando una gasa en su ojo.

Inmediatamente, la joven peruana se dirigió a una de las carpas de primeros auxilios puestas en el Estadio de San Marcos para recibir atención médica.

Pero al llegar al lugar, le indicaron que solo debía lavarse con agua el área afectada a pesar de que en el concierto “no habían lavaderos”.

Al no obtener la ayuda esperada, una persona, quien era ajena a los servicios médicos, le examinó el ojo y se percató que había un objeto puntiagudo dentro de él.

La joven nuevamente regresó a la carpa de primeros auxilios, pero el personal le indicó que debía de ir a un centro de atención médica para ser atendida de manera correcta.

Conseguir transporte “fue casi imposible” para Mayra Liz, de acuerdo a su testimonio, por lo que tuvo que caminar varias cuadras en búsqueda de un taxi para que la llevara al hospital más cercano debido a que el personal de salud del concierto “se negó” a trasladarla.

Después de recibir la atención médica adecuada, la joven peruana fue dada de alta y actualmente se encuentra recuperándose de esta herida, de acuerdo a información revelada en su más reciente video en TikTok.